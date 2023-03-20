https://ria.ru/20230320/bitkoin-1859046551.html

Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года

Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года - РИА Новости, 20.03.2023

Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года

Котировки биткоина в ходе торгов растут на один процент, при этом в воскресенье цена актива превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:29

2023-03-20T10:29

2023-03-20T10:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

биткоин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Котировки биткоина в ходе торгов растут на один процент, при этом в воскресенье цена актива превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7:38 мск дорожал на 0,8 процента за сутки — до 27 383 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, суточный рост составил 0,82 процента.Аналитики считают, что цена биткоина уже не коррелирует с фондовым индексом 500 крупнейших компаний на американских биржах S&P 500. Так, по итогам пятничных торгов индекс упал на 1,1 процента.

https://ria.ru/20230320/zoloto-1859045999.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, биткоин