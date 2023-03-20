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Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года
Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года - РИА Новости, 20.03.2023
Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года
Котировки биткоина в ходе торгов растут на один процент, при этом в воскресенье цена актива превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:29
2023-03-20T10:29
2023-03-20T10:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
биткоин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Котировки биткоина в ходе торгов растут на один процент, при этом в воскресенье цена актива превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7:38 мск дорожал на 0,8 процента за сутки — до 27 383 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, суточный рост составил 0,82 процента.Аналитики считают, что цена биткоина уже не коррелирует с фондовым индексом 500 крупнейших компаний на американских биржах S&P 500. Так, по итогам пятничных торгов индекс упал на 1,1 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, биткоин
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Биткоин
Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года
Стоимость биткоина на торгах превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Котировки биткоина в ходе торгов растут на один процент, при этом в воскресенье цена актива превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7:38 мск дорожал на 0,8 процента за сутки — до 27 383 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, суточный рост составил 0,82 процента.
Аналитики считают, что цена биткоина уже не коррелирует с фондовым индексом 500 крупнейших компаний на американских биржах S&P 500. Так, по итогам пятничных торгов индекс упал на 1,1 процента.
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