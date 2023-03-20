https://ria.ru/20230320/bilayn-1858605389.html

Билайн обеспечил интернет-сервисы сетевой инфраструктурой в 10 городах

Билайн обеспечил интернет-сервисы сетевой инфраструктурой в 10 городах - РИА Новости, 20.03.2023

Билайн обеспечил интернет-сервисы сетевой инфраструктурой в 10 городах

Вымпелком (билайн) предоставил в 10 городах сетевую инфраструктуру и оборудование для запуска новых и масштабирования существующих российских CDN и стриминговых РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:00

2023-03-20T10:00

2023-03-20T10:18

билайн

вымпелком

технологии

россия

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Вымпелком (билайн) предоставил в 10 городах сетевую инфраструктуру и оборудование для запуска новых и масштабирования существующих российских CDN и стриминговых сервисов, обеспечивающих доставку контента до пользователей, взамен ушедших с рынка зарубежных игроков, сообщает пресс-служба билайна.Это позволило сократить сетевые задержки до двух раз, тем самым улучшив качество потребления контента.Партнерами компании стали "РуГикс", Cdnnow! и Kinescope. Билайн предоставил возможность вышеуказанным интернет-сервисам подключиться к сетевой инфраструктуре билайн и разместить оборудование на своих технологических площадках, что позволяет им максимально приблизиться к конечному потребителю. Также билайн позволил этим партнерам воспользоваться своей серверной инфраструктурой для запуска новых сервисов и помог осуществить географическое резервирование и распределенное подключение оборудования в городах по всей России."Уход из России многих зарубежных игроков в сфере CDN и стриминга "расчистил поле" для альтернативных отечественных сервисов. Иностранные площадки в большинстве случаев перестали развивать свою инфраструктуру в РФ и работают на старых запасах, а некоторые и вовсе полностью прекратили работу. Суммарно на эти сервисы приходилось до 50% пользовательского трафика, теперь клиенты пробуют альтернативы. Мы решили поддержать российские компании и предоставили свою сетевую инфраструктуру сервисам "РуГикс", "cdnnow!" и "Kinescope". Это позволит нам заменить решения западных компаний и одновременно помочь развитию отечественных продуктов", - заявил вице-президент по операторскому бизнесу билайна Сергей Быков, слова которого приводит пресс-служба."РуГикс" строит сеть доставки контента по модели маркетплейса облачных мощностей. Основной задачей компании является доставка интернет-трафика своих заказчиков до конечных потребителей через собственные и партнерские узлы раздачи. Cdnnow! - платформа для обработки, защиты и доставки видео, аудио и статического контента по всему миру. Kinescope - российская видеоплатформа полного цикла, которая объединяет в облаке все для работы с видео (от видеохостинга до CDN и Live трансляций).

https://ria.ru/20230213/retargeting-1850825772.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии, россия