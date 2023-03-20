https://ria.ru/20230320/bespilotnik-1859228353.html
В Подмосковье беспилотник врезался в линию электропередачи
В Подмосковье беспилотник врезался в линию электропередачи - РИА Новости, 20.03.2023
В Подмосковье беспилотник врезался в линию электропередачи
Беспилотный летающий аппарат врезался в ЛЭП в Подмосковье, взрывчатых веществ не обнаружено, пострадавших нет, сообщили администрация городского округа Щелково... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:00
2023-03-20T17:00
2023-03-20T17:18
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Беспилотный летающий аппарат врезался в ЛЭП в Подмосковье, взрывчатых веществ не обнаружено, пострадавших нет, сообщили администрация городского округа Щелково в своем телеграм-канале. "В 11.48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшимся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено... ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет", - говорится в релизе. Сейчас происшествием занимаются компетентные органы, которые ситуацию пока не комментировали. Кому принадлежит дрон, информации нет.
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854847784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), щелково, происшествия
Московская область (Подмосковье), Щелково, Происшествия
В Подмосковье беспилотник врезался в линию электропередачи
В подмосковном Щелково беспилотник врезался в линию электропередачи