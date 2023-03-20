Рейтинг@Mail.ru
Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/berbok-1859038334.html
Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии
Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 20.03.2023
Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии
Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии, никаких доказательств при этом не привела. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:53
2023-03-20T09:53
в мире
молдавия
грузия
россия
анналена бербок
мид германии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d42ea8aee4d43f272a0eceb396582184.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии, никаких доказательств при этом не привела. "Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути", - сказала Бербок в интервью испанскому изданию Pais, отвечая на вопрос, разделяет ли она опасения, что Грузия и Молдова могут перейти на сторону Москвы. Как утверждает глава МИД Германии, из-за ситуации на Украине "попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются". "Мы разделяем с ними европейские ценности и поддерживаем их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в Европе", - добавила она. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. Позднее власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
https://ria.ru/20230315/gruziya-1857888868.html
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858967405.html
молдавия
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_44f15b57d5f13bb8b8bd9bc1062551ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, грузия, россия, анналена бербок, мид германии, евросоюз
В мире, Молдавия, Грузия, Россия, Анналена Бербок, МИД Германии, Евросоюз
Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии, никаких доказательств при этом не привела.
"Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути", - сказала Бербок в интервью испанскому изданию Pais, отвечая на вопрос, разделяет ли она опасения, что Грузия и Молдова могут перейти на сторону Москвы.
Протестующие против законопроекта, направленного на сдерживание влияния иностранных агентов возле здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Запад не даст спокойной жизни соседям России
12 марта, 08:00
Как утверждает глава МИД Германии, из-за ситуации на Украине "попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются".
"Мы разделяем с ними европейские ценности и поддерживаем их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в Европе", - добавила она.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. Позднее власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси
15 марта, 08:00
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией
19 марта, 19:18
 
В миреМолдавияГрузияРоссияАнналена БербокМИД ГерманииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала