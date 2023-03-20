https://ria.ru/20230320/berbok-1859038334.html

Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии

Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 20.03.2023

Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии, никаких доказательств при этом не привела. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:53

2023-03-20T09:53

2023-03-20T09:53

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии, никаких доказательств при этом не привела. "Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути", - сказала Бербок в интервью испанскому изданию Pais, отвечая на вопрос, разделяет ли она опасения, что Грузия и Молдова могут перейти на сторону Москвы. Как утверждает глава МИД Германии, из-за ситуации на Украине "попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются". "Мы разделяем с ними европейские ценности и поддерживаем их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в Европе", - добавила она. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. Позднее власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230315/gruziya-1857888868.html

https://ria.ru/20230319/konflikt-1858967405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, грузия, россия, анналена бербок, мид германии, евросоюз