Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии
Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии, никаких доказательств при этом не привела.
"Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути", - сказала Бербок в интервью испанскому изданию Pais, отвечая на вопрос, разделяет ли она опасения, что Грузия и Молдова могут перейти на сторону Москвы.
Как утверждает глава МИД Германии, из-за ситуации на Украине "попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются".
"Мы разделяем с ними европейские ценности и поддерживаем их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в Европе", - добавила она.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. Позднее власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.