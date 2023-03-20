https://ria.ru/20230320/bayden-1859293386.html

Конгрессвуман встретится с женщиной, обвинившей Байдена в изнасиловании

Конгрессвуман встретится с женщиной, обвинившей Байдена в изнасиловании - РИА Новости, 20.03.2023

Конгрессвуман встретится с женщиной, обвинившей Байдена в изнасиловании

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пригласила на встречу экс-сотрудницу нынешнего президента США Джо Байдена Тару... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:52

2023-03-20T19:52

2023-03-20T19:52

в мире

вашингтон (штат)

сша

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пригласила на встречу экс-сотрудницу нынешнего президента США Джо Байдена Тару Рид, обвинившую его в сексуальном преступлении и изнасиловании. "Республиканец Мэтт Гаетц и я бы хотели пригласить Вас приехать в Вашингтон, чтобы поговорить с нами", - написал Грин на своей странице в Twitter. Грин также поблагодарила Рид за "храброе" решение заявить об "ужасном сексуальном преступлении" Байдена, совершенном им в период работы на посту американского сенатора. В 2020 году Рид написала жалобу в полицию Вашингтона на Байдена, обвинив его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что Байден домогался до неё в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера. Позднее она заявила, что Байден ее изнасиловал. Сам действующий президент отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.

https://ria.ru/20230320/bayden-1859242755.html

https://ria.ru/20230318/bayden-1858781695.html

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат), сша, марджори тейлор грин