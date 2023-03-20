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Швейцарский банк UBS начал запрашивать подтверждающие документы у россиян - РИА Новости, 20.03.2023
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12:58 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/bank-1859085463.html
Швейцарский банк UBS начал запрашивать подтверждающие документы у россиян
Швейцарский банк UBS начал запрашивать подтверждающие документы у россиян - РИА Новости, 20.03.2023
Швейцарский банк UBS начал запрашивать подтверждающие документы у россиян
Швейцарский банк UBS начинает запрашивать у своих российских клиентов статус их пребывания в Швейцарии в связи с санкциями, принятыми против России, и уточняет, РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:58
2023-03-20T12:58
экономика
россия
швейцария
ubs
credit suisse
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Швейцарский банк UBS начинает запрашивать у своих российских клиентов статус их пребывания в Швейцарии в связи с санкциями, принятыми против России, и уточняет, что оставляет за собой право заблокировать банковские отношения, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "В связи с мерами, принятыми Федеральным советом в отношении России и Белоруссии, мы обязаны документально подтвердить статус пребывания потенциально затронутых клиентов", - говорится в письме, разосланном 17 марта банком российским клиентам, работающим в Швейцарии. UBS уточняет, что ожидает получения от них копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии к 5 мая 2023 года. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Ранее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен крупнейшим банком страны UBS, который заплатит за активы конкурента 3,2 миллиарда долларов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230318/polety-1858746814.html
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экономика, россия, швейцария, ubs, credit suisse , санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Швейцария, UBS, Credit Suisse , Санкции в отношении России
Швейцарский банк UBS начал запрашивать подтверждающие документы у россиян

Швейцарский банк UBS начал запрашивать подтверждающие документы у клиентов из России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сканирует российский паспорт
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сканирует российский паспорт. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Швейцарский банк UBS начинает запрашивать у своих российских клиентов статус их пребывания в Швейцарии в связи с санкциями, принятыми против России, и уточняет, что оставляет за собой право заблокировать банковские отношения, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В связи с мерами, принятыми Федеральным советом в отношении России и Белоруссии, мы обязаны документально подтвердить статус пребывания потенциально затронутых клиентов", - говорится в письме, разосланном 17 марта банком российским клиентам, работающим в Швейцарии.
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UBS уточняет, что ожидает получения от них копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии к 5 мая 2023 года.
«
"Обратите внимание, что мы оставляем за собой право заблокировать вышеупомянутые банковские отношения с 6 мая 2023 года, если запрошенные документы не поступят к нам до 5 мая 2023 года", - добавляется в письме.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
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