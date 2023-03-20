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Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента - РИА Новости, 20.03.2023
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09:56 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/bank-1859039149.html
Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента
Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента - РИА Новости, 20.03.2023
Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента
Четыре десятка отделений Signature Bank заработают с понедельника под контролем Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:56
2023-03-20T09:56
экономика
сша
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Четыре десятка отделений Signature Bank заработают с понедельника под контролем Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка, сообщил регулятор FDIC - Федеральная корпорация страхования вкладов. В результате заключенной в воскресенье сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов. Сделка не включает депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC. Нью-йоркский Signature Bank власти закрыли из-за "системных рисков" после того, как обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Проблемы американской банковской системы связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы, обернувшимся обесцениванием активов на балансах многих финансовых институтов.
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экономика, сша, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Банкротство Silicon Valley Bank
Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента

FDIC: активы рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента Flagstar Bank

© AP Photo / Yuki IwamuraПосетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке
Посетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
Посетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Четыре десятка отделений Signature Bank заработают с понедельника под контролем Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка, сообщил регулятор FDIC - Федеральная корпорация страхования вкладов.
В результате заключенной в воскресенье сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов.
«
"Сорок бывших отделений Signature Bank будут с понедельника, 20 марта 2023 года, работать под контролем… Flagstar Bank, N.A.", - сказано в релизе.
Сделка не включает депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC.
Нью-йоркский Signature Bank власти закрыли из-за "системных рисков" после того, как обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Проблемы американской банковской системы связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы, обернувшимся обесцениванием активов на балансах многих финансовых институтов.
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