https://ria.ru/20230320/bank-1859039149.html

Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента

Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента - РИА Новости, 20.03.2023

Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента

Четыре десятка отделений Signature Bank заработают с понедельника под контролем Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:56

2023-03-20T09:56

2023-03-20T09:56

экономика

сша

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Четыре десятка отделений Signature Bank заработают с понедельника под контролем Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка, сообщил регулятор FDIC - Федеральная корпорация страхования вкладов. В результате заключенной в воскресенье сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов. Сделка не включает депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC. Нью-йоркский Signature Bank власти закрыли из-за "системных рисков" после того, как обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Проблемы американской банковской системы связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы, обернувшимся обесцениванием активов на балансах многих финансовых институтов.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, банкротство silicon valley bank