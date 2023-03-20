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В Новосибирске загорелся рейсовый автобус
В Новосибирске загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 20.03.2023
В Новосибирске загорелся рейсовый автобус
Рейсовый автобус ПАЗ утром в понедельник загорелся в пути в Калининском районе Новосибирска, пассажиры эвакуировались до приезда пожарных, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:23
2023-03-20T10:23
2023-03-20T10:23
происшествия
новосибирск
богдан хмельницкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининский район
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Рейсовый автобус ПАЗ утром в понедельник загорелся в пути в Калининском районе Новосибирска, пассажиры эвакуировались до приезда пожарных, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. "В 08:46 (04.46 мск) поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ в Калининском районе по улице Богдана Хмельницкого. Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. В течение шести минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении. По оперативной информации МЧС, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно, в автобусе находились десять человек, которые эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20230320/podzhog-1859031434.html
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происшествия, новосибирск, богдан хмельницкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Богдан Хмельницкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининский район, Новосибирская область, Россия
В Новосибирске загорелся рейсовый автобус
В Новосибирске в пути загорелся рейсовый автобус ПАЗ, пострадавших нет