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В Новосибирске загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 20.03.2023
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10:23 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/avtobus-1859045298.html
В Новосибирске загорелся рейсовый автобус
В Новосибирске загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 20.03.2023
В Новосибирске загорелся рейсовый автобус
Рейсовый автобус ПАЗ утром в понедельник загорелся в пути в Калининском районе Новосибирска, пассажиры эвакуировались до приезда пожарных, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:23
2023-03-20T10:23
происшествия
новосибирск
богдан хмельницкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининский район
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Рейсовый автобус ПАЗ утром в понедельник загорелся в пути в Калининском районе Новосибирска, пассажиры эвакуировались до приезда пожарных, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. "В 08:46 (04.46 мск) поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ в Калининском районе по улице Богдана Хмельницкого. Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. В течение шести минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении. По оперативной информации МЧС, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно, в автобусе находились десять человек, которые эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20230320/podzhog-1859031434.html
новосибирск
калининский район
новосибирская область
россия
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происшествия, новосибирск, богдан хмельницкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Богдан Хмельницкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининский район, Новосибирская область, Россия
В Новосибирске загорелся рейсовый автобус

В Новосибирске в пути загорелся рейсовый автобус ПАЗ, пострадавших нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили на улице Кошурникова в Новосибирске
Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Рейсовый автобус ПАЗ утром в понедельник загорелся в пути в Калининском районе Новосибирска, пассажиры эвакуировались до приезда пожарных, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 08:46 (04.46 мск) поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ в Калининском районе по улице Богдана Хмельницкого. Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. В течение шести минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
По оперативной информации МЧС, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно, в автобусе находились десять человек, которые эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
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ПроисшествияНовосибирскБогдан ХмельницкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининский районНовосибирская областьРоссия
 
 
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