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Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 20.03.2023 (обновлено: 21:00 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/avdeevka-1859189510.html
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный - РИА Новости, 20.03.2023
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный
Украинские войска могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске, приводит издание "Страна.ua" слова руководителя пресс-центра сил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:03
2023-03-20T21:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
авдеевка
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске, приводит издание "Страна.ua" слова руководителя пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского. "Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть", — сказал Дмитрашковский, отметив, что российские войска намерены в ближайшее время окружить город.Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, которая пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома Донецка. На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, украинское командование может перебрасывать туда резервы. Тем не менее, по словам советника Пушилина Яна Гагина, российским войскам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов рядом с городом и вскоре они могут замкнуть кольцо окружения.
https://ria.ru/20230316/avdeevka-1858231253.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
артемовск
авдеевка
россия
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Авдеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный

Представитель ВСУ Дмитрашковский: Авдеевка может стать для Киева вторым Артемовском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвдеевский коксохимический завод
Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Авдеевский коксохимический завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске, приводит издание "Страна.ua" слова руководителя пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского.
"Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть", — сказал Дмитрашковский, отметив, что российские войска намерены в ближайшее время окружить город.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Российские силы ведут наступление на Авдеевку
16 марта, 10:55
Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, которая пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома Донецка.
На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, украинское командование может перебрасывать туда резервы. Тем не менее, по словам советника Пушилина Яна Гагина, российским войскам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов рядом с городом и вскоре они могут замкнуть кольцо окружения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскАвдеевкаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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