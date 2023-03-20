https://ria.ru/20230320/avdeevka-1859189510.html
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный - РИА Новости, 20.03.2023
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный
Украинские войска могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске, приводит издание "Страна.ua" слова руководителя пресс-центра сил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:03
2023-03-20T16:03
2023-03-20T21:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
авдеевка
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске, приводит издание "Страна.ua" слова руководителя пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского. "Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть", — сказал Дмитрашковский, отметив, что российские войска намерены в ближайшее время окружить город.Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, которая пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома Донецка. На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, украинское командование может перебрасывать туда резервы. Тем не менее, по словам советника Пушилина Яна Гагина, российским войскам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов рядом с городом и вскоре они могут замкнуть кольцо окружения.
https://ria.ru/20230316/avdeevka-1858231253.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Авдеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Авдеевка превратится для ВСУ во второй Артемовск, заявил украинский военный
Представитель ВСУ Дмитрашковский: Авдеевка может стать для Киева вторым Артемовском