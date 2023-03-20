https://ria.ru/20230320/ataka-1859041741.html

ВДВ отразили атаку украинских диверсантов на Каховском водохранилище

ВДВ отразили атаку украинских диверсантов на Каховском водохранилище - РИА Новости, 20.03.2023

ВДВ отразили атаку украинских диверсантов на Каховском водохранилище

Бойцы российских воздушно-десантных войск отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище, рассказал РИА Новости командир подразделения РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:10

2023-03-20T10:10

2023-03-20T11:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР, 20 мар — РИА Новости. Бойцы российских воздушно-десантных войск отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище, рассказал РИА Новости командир подразделения десантников. По его словам, на днях украинские "морские котики" пытались прорваться на берег, но российские наряды вовремя среагировали. "Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что ему точно известно о двух подобных попытках выйти на берег.Командир рассказал также, что при отражении атаки использовали специальное антидиверсионное оружие — боеприпасы, предназначенные для уничтожения подводных диверсантов.Каховское водохранилище расположено в нижнем течении Днепра, это гидроузел Каховской ГЭС. На его левом берегу находятся город Энергодар и Запорожская АЭС. Украинские боевики постоянно предпринимают попытки форсировать водохранилище, но их атаки не приносят результата.

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Военный об отражении атаки диверсионной группы боевых пловцов ВСУ на берег Каховского водохранилища Бойцы ВДВ России отразили атаку диверсионной группы боевых пловцов украинских войск на берег Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения 2023-03-20T10:10 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф