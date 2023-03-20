https://ria.ru/20230320/armeniya-1859159701.html

Лавров прокомментировал попытки Запада рассорить Россию с Арменией

Лавров прокомментировал попытки Запада рассорить Россию с Арменией - РИА Новости, 20.03.2023

Лавров прокомментировал попытки Запада рассорить Россию с Арменией

Страны Запада предпринимают "неприкрытые попытки" рассорить Россию и Армению, они обречены на провал, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:07

2023-03-20T15:07

2023-03-20T15:55

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армения

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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арарат мирзоян

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают "неприкрытые попытки" рассорить Россию и Армению, они обречены на провал, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы видим неприкрытые попытки стран Запада рассорить Россию и Армению - давай называть вещи своими именами, - расшатать региональную архитектуру безопасности, думая и заботясь отнюдь не об интересах расположенных здесь стран, а о своих геополитических интересах", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Отметив, что такие тенденции в обстановке на Южном Кавказе вызывают тревогу, Лавров выразил уверенность, что "подобные попытки обречены на провал".По его словам, США, ЕС и НАТО занимаются "дипломатическим рейдерством", пытаясь подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном, "навязывая свое кураторство" и "прямо подрывая" ключевые принципы договоренности - как в решении вопросов разблокирования транспортных и экономических связей, так и в вопросах делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и содействия сторонам в подписании мирного договора.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html

https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, сергей лавров, арарат мирзоян