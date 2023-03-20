https://ria.ru/20230320/armeniya-1859159701.html
Лавров прокомментировал попытки Запада рассорить Россию с Арменией
Лавров прокомментировал попытки Запада рассорить Россию с Арменией - РИА Новости, 20.03.2023
Лавров прокомментировал попытки Запада рассорить Россию с Арменией
Страны Запада предпринимают "неприкрытые попытки" рассорить Россию и Армению, они обречены на провал, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:07
2023-03-20T15:07
2023-03-20T15:55
россия
армения
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
сергей лавров
арарат мирзоян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855433976_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_db1e50740b065045cc441dbdb61b8217.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают "неприкрытые попытки" рассорить Россию и Армению, они обречены на провал, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы видим неприкрытые попытки стран Запада рассорить Россию и Армению - давай называть вещи своими именами, - расшатать региональную архитектуру безопасности, думая и заботясь отнюдь не об интересах расположенных здесь стран, а о своих геополитических интересах", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Отметив, что такие тенденции в обстановке на Южном Кавказе вызывают тревогу, Лавров выразил уверенность, что "подобные попытки обречены на провал".По его словам, США, ЕС и НАТО занимаются "дипломатическим рейдерством", пытаясь подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном, "навязывая свое кураторство" и "прямо подрывая" ключевые принципы договоренности - как в решении вопросов разблокирования транспортных и экономических связей, так и в вопросах делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и содействия сторонам в подписании мирного договора.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html
https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855433976_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3f3b6f3a37130a3c303db615bd0d3266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, сергей лавров, арарат мирзоян
Россия, Армения, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Лавров прокомментировал попытки Запада рассорить Россию с Арменией
Лавров заявил, что попытки Запада рассорить Россию с Арменией обречены на провал
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают "неприкрытые попытки" рассорить Россию и Армению, они обречены на провал, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы видим неприкрытые попытки стран Запада рассорить Россию и Армению - давай называть вещи своими именами, - расшатать региональную архитектуру безопасности, думая и заботясь отнюдь не об интересах расположенных здесь стран, а о своих геополитических интересах", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном
. Отметив, что такие тенденции в обстановке на Южном Кавказе вызывают тревогу, Лавров выразил уверенность, что "подобные попытки обречены на провал".
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
По его словам, США, ЕС и НАТО занимаются "дипломатическим рейдерством", пытаясь подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном, "навязывая свое кураторство" и "прямо подрывая" ключевые принципы договоренности - как в решении вопросов разблокирования транспортных и экономических связей, так и в вопросах делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и содействия сторонам в подписании мирного договора.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Пашинян назвал отношения между Россией и Арменией доверительными