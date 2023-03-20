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Amazon сократит девять тысяч сотрудников - РИА Новости, 20.03.2023
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18:44 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/amazon-1859275832.html
Amazon сократит девять тысяч сотрудников
Amazon сократит девять тысяч сотрудников - РИА Новости, 20.03.2023
Amazon сократит девять тысяч сотрудников
Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 9 тысяч сотрудников, увольнения произойдут в основном в структуре облачной платформы AWS, подразделении People,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:44
2023-03-20T18:44
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 9 тысяч сотрудников, увольнения произойдут в основном в структуре облачной платформы AWS, подразделении People, Experience and Technology (PXT), занимающимся кадровыми вопросами, рекламном отделе и подразделении Twitch, говорится в заявлении гендиректора компании Энди Джесси, опубликованном на сайте Amazon. Джесси отмечает, что сокращение происходит в целях уменьшения расходов на фоне экономической нестабильности и неопределенности в ближайшем будущем. Также гендиректор уточняет, что в ходе оценки ситуации внутренними подразделениями компании предлагались различные решения - от сокращения сотрудников, до, напротив, создания новых вакансий. При этом, как сообщается, компания была вынуждена сократить штат на 18 тысяч сотрудников ранее в январе, а по завершении второго этапа планирования в марте - сократить еще 9 тысяч позиций. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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технологии, сша, amazon, канада, китай
Технологии, США, Amazon, Канада, Китай
Amazon сократит девять тысяч сотрудников

Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить девять тысяч сотрудников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Amazon. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 9 тысяч сотрудников, увольнения произойдут в основном в структуре облачной платформы AWS, подразделении People, Experience and Technology (PXT), занимающимся кадровыми вопросами, рекламном отделе и подразделении Twitch, говорится в заявлении гендиректора компании Энди Джесси, опубликованном на сайте Amazon.
«
"Поскольку на прошлой неделе мы завершили второй этап нашего операционного плана ("OP2"), я пишу, чтобы сообщить, что в ближайшие несколько недель мы намерены ликвидировать еще около 9000 позиций - в основном в AWS, PXT, рекламном отделе и Twitch", - сообщает гендиректор.
Джесси отмечает, что сокращение происходит в целях уменьшения расходов на фоне экономической нестабильности и неопределенности в ближайшем будущем. Также гендиректор уточняет, что в ходе оценки ситуации внутренними подразделениями компании предлагались различные решения - от сокращения сотрудников, до, напротив, создания новых вакансий. При этом, как сообщается, компания была вынуждена сократить штат на 18 тысяч сотрудников ранее в январе, а по завершении второго этапа планирования в марте - сократить еще 9 тысяч позиций.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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