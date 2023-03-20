https://ria.ru/20230320/afrika-1859212273.html

Путин рассказал о подготовке к июльскому саммиту "Россия — Африка"

Путин рассказал о подготовке к июльскому саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 20.03.2023

Путин рассказал о подготовке к июльскому саммиту "Россия — Африка"

Парламентская конференция "Россия - Африка" - одна из ключевых в подготовке Второго саммита "Россия-Африка", который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, первый... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:38

2023-03-20T16:38

2023-03-20T16:38

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владимир путин

африка

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламентская конференция "Россия - Африка" - одна из ключевых в подготовке Второго саммита "Россия-Африка", который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, первый такой саммит позволил заметно оживить связи с государствами Африки, активизировать деловое взаимодействие, обмены и в культурной, и в гуманитарной сферах, заявил президент России Владимир Путин. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html

африка

санкт-петербург

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, африка, санкт-петербург, россия