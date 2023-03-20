Путин рассказал о подготовке к июльскому саммиту "Россия — Африка"
Путин назвал конференцию "Россия — Африка" одной из ключевых в подготовке саммита в июле
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламентская конференция "Россия - Африка" - одна из ключевых в подготовке Второго саммита "Россия-Африка", который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, первый такой саммит позволил заметно оживить связи с государствами Африки, активизировать деловое взаимодействие, обмены и в культурной, и в гуманитарной сферах, заявил президент России Владимир Путин.
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"Кроме того, рассматриваем это мероприятие как одно из ключевых на пути к подготовке предстоящего в июле, в Санкт-Петербурге второго Саммита "Россия - Африка". Несомненно, что первый российско-африканский саммит, прошедший в октябре 2019 года в Сочи, был весьма результативным и позволил заметно оживить наши связи с государствами Африки, активизировать деловое взаимодействие, обмены и в культурной, и в гуманитарной сферах", - сказал глава государства на на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.