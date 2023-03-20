https://ria.ru/20230320/afrika-1859199674.html

Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС

Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС - РИА Новости, 20.03.2023

Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС

Россия продолжает сотрудничать с африканскими странами по линии военно-технической сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:19

2023-03-20T16:19

2023-03-20T16:19

россия

владимир путин

безопасность

африка

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с африканскими странами по линии военно-технической сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Путин отметил, что в настоящее время в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из более чем 20 африканских стран.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html

россия

африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, африка