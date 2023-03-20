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Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС - РИА Новости, 20.03.2023
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16:19 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/afrika-1859199674.html
Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС
Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС - РИА Новости, 20.03.2023
Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС
Россия продолжает сотрудничать с африканскими странами по линии военно-технической сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:19
2023-03-20T16:19
россия
владимир путин
безопасность
африка
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с африканскими странами по линии военно-технической сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Путин отметил, что в настоящее время в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из более чем 20 африканских стран.
https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html
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россия, владимир путин, безопасность, африка
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Африка
Россия продолжит сотрудничать с африканскими странами по линии ВТС

Путин сообщил о продолжении сотрудничества с африканскими странами по линии ВТС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с африканскими странами по линии военно-технической сферы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Продолжается военное и военно-техническое взаимодействие, включая поставки российских вооружений и военной техники африканским партнерам", - сказал Путин во время выступления на Международной парламентской конференции "Россия-Африка в многополярном мире".
Также Путин отметил, что в настоящее время в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из более чем 20 африканских стран.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки
Вчера, 16:14
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьАфрика
 
 
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