https://ria.ru/20230320/afrika-1859197200.html

Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины

Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины - РИА Новости, 20.03.2023

Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины

Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:16

2023-03-20T16:16

2023-03-20T16:16

россия

африка

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин. "Намерены наращивание взаимодействие и по такой насущной для Африки тематике, как медицина и здравоохранение, обеспечение биологической и эпидемиологической безопасности. В этих целях Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием, современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире". Также глава государства отметил, что в период пандемии Россия была одной из первых стран, которая начала поставлять государствам Африки большие объемы вакцин, тест-систем, санитарно-гигиенических средств, других медицинских и гуманитарных грузов.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html

россия

африка

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Ольга Фомченкова

россия, африка, владимир путин, в мире