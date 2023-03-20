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Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины - РИА Новости, 20.03.2023
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16:16 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/afrika-1859197200.html
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины - РИА Новости, 20.03.2023
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:16
2023-03-20T16:16
россия
африка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин. "Намерены наращивание взаимодействие и по такой насущной для Африки тематике, как медицина и здравоохранение, обеспечение биологической и эпидемиологической безопасности. В этих целях Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием, современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире". Также глава государства отметил, что в период пандемии Россия была одной из первых стран, которая начала поставлять государствам Африки большие объемы вакцин, тест-систем, санитарно-гигиенических средств, других медицинских и гуманитарных грузов.
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россия, африка, владимир путин, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, В мире
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины

Путин заявил о намерении России наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин.
"Намерены наращивание взаимодействие и по такой насущной для Африки тематике, как медицина и здравоохранение, обеспечение биологической и эпидемиологической безопасности. В этих целях Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием, современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Также глава государства отметил, что в период пандемии Россия была одной из первых стран, которая начала поставлять государствам Африки большие объемы вакцин, тест-систем, санитарно-гигиенических средств, других медицинских и гуманитарных грузов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки
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