https://ria.ru/20230320/afrika-1859197200.html
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины - РИА Новости, 20.03.2023
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:16
2023-03-20T16:16
2023-03-20T16:16
россия
африка
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин. "Намерены наращивание взаимодействие и по такой насущной для Африки тематике, как медицина и здравоохранение, обеспечение биологической и эпидемиологической безопасности. В этих целях Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием, современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире". Также глава государства отметил, что в период пандемии Россия была одной из первых стран, которая начала поставлять государствам Африки большие объемы вакцин, тест-систем, санитарно-гигиенических средств, других медицинских и гуманитарных грузов.
https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, владимир путин, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, В мире
Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины
Путин заявил о намерении России наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины и передавать лекарства и мобильные лаборатории, сказал президент России Владимир Путин.
"Намерены наращивание взаимодействие и по такой насущной для Африки тематике, как медицина и здравоохранение, обеспечение биологической и эпидемиологической безопасности. В этих целях Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием, современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Также глава государства отметил, что в период пандемии Россия была одной из первых стран, которая начала поставлять государствам Африки большие объемы вакцин, тест-систем, санитарно-гигиенических средств, других медицинских и гуманитарных грузов.
Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки