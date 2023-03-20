Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки
Путин: Россия выступает за стратегическое партнерство со странами Африки
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия твердо настроена выстраивать стратегическое партнерство со странами Африки и формировать глобальную повестку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и станы Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоя навязываемой из вне неоколониальной идеологии. Кстати схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а все вместе мы составляем мировое большинство. Уже не раз говорил, что наша страна твердо настроена и далее выстраивать с африканскими друзьями в полном смысле этого слова стратегическое партнерство, мы готовы совместно формировать глобальную повестку", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Он добавил, что Россия также готова сообща работать над укреплением справедливых и равноправных межгосударственных отношений и совершенствовать механизмы взаимовыгодного экономического сотрудничества.