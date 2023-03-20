https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html

Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки

Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки - РИА Новости, 20.03.2023

Путин выступил за стратегическое партнерство со странами Африки

Россия твердо настроена выстраивать стратегическое партнерство со странами Африки и формировать глобальную повестку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:14

2023-03-20T16:14

2023-03-20T16:14

африка

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия твердо настроена выстраивать стратегическое партнерство со странами Африки и формировать глобальную повестку, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и станы Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоя навязываемой из вне неоколониальной идеологии. Кстати схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а все вместе мы составляем мировое большинство. Уже не раз говорил, что наша страна твердо настроена и далее выстраивать с африканскими друзьями в полном смысле этого слова стратегическое партнерство, мы готовы совместно формировать глобальную повестку", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире". Он добавил, что Россия также готова сообща работать над укреплением справедливых и равноправных межгосударственных отношений и совершенствовать механизмы взаимовыгодного экономического сотрудничества.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

африка

россия

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Ольга Фомченкова

африка, россия, владимир путин, в мире