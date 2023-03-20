https://ria.ru/20230320/afrika-1859161151.html

Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки

Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки - РИА Новости, 20.03.2023

Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки

Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:12

2023-03-20T15:12

2023-03-20T15:23

россия

африка

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что с каждым годом растет взаимный товарооборот, "который по итогам прошлого года достиг почти 18 миллиардов долларов".

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, экономика, владимир путин