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Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки - РИА Новости, 20.03.2023
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15:12 20.03.2023 (обновлено: 15:23 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/afrika-1859161151.html
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки - РИА Новости, 20.03.2023
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки
Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:23
россия
африка
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что с каждым годом растет взаимный товарооборот, "который по итогам прошлого года достиг почти 18 миллиардов долларов".
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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россия, африка, экономика, владимир путин
Россия, Африка, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки

Путин: Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Он также отметил, что с каждым годом растет взаимный товарооборот, "который по итогам прошлого года достиг почти 18 миллиардов долларов".
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