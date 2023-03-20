https://ria.ru/20230320/afrika-1859161151.html
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки - РИА Новости, 20.03.2023
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки
Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:23
россия
африка
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что с каждым годом растет взаимный товарооборот, "который по итогам прошлого года достиг почти 18 миллиардов долларов".
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, экономика, владимир путин
Россия, Африка, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности для стран Африки
Путин: Россия списала задолженность для стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов