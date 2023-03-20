https://ria.ru/20230320/afrika-1859111751.html
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией
Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:43
2023-03-20T13:43
2023-03-20T13:43
в мире
россия
бенин
африка
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене. "Мы внимательно следим за действиями Российской Федерации, и я хотел, чтобы сегодня мы сказали, что мы всегда с вами, мы всегда вместе", - сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия-Африка". "Мы считаем, что кооперация африканских стран и России является важнейшим фактором мирового сотрудничества", - подчеркнул политик. Он добавил, что на африканские страны влияет военный конфликт на Украине. "Мы внимательно следим за этими событиями. Мы считаем, что нам необходимо всем вместе преодолевать те проблемы, которые у нас существуют", - отметил он.
https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бенин, африка
В мире, Россия, Бенин, Африка
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией
Глава парламента Бенина Влавону заявил, что страны Африки всегда будут вместе с Россией
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене.
"Мы внимательно следим за действиями Российской Федерации, и я хотел, чтобы сегодня мы сказали, что мы всегда с вами, мы всегда вместе", - сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия-Африка".
"Мы считаем, что кооперация африканских стран и России является важнейшим фактором мирового сотрудничества", - подчеркнул политик.
Он добавил, что на африканские страны влияет военный конфликт на Украине
. "Мы внимательно следим за этими событиями. Мы считаем, что нам необходимо всем вместе преодолевать те проблемы, которые у нас существуют", - отметил он.
Французский чиновник пожаловался на поддержку России во всей Африке