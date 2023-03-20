https://ria.ru/20230320/afrika-1859111751.html

Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией

Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией - РИА Новости, 20.03.2023

Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией

Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:43

2023-03-20T13:43

2023-03-20T13:43

в мире

россия

бенин

африка

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене. "Мы внимательно следим за действиями Российской Федерации, и я хотел, чтобы сегодня мы сказали, что мы всегда с вами, мы всегда вместе", - сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия-Африка". "Мы считаем, что кооперация африканских стран и России является важнейшим фактором мирового сотрудничества", - подчеркнул политик. Он добавил, что на африканские страны влияет военный конфликт на Украине. "Мы внимательно следим за этими событиями. Мы считаем, что нам необходимо всем вместе преодолевать те проблемы, которые у нас существуют", - отметил он.

https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, бенин, африка