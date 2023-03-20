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Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
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13:43 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/afrika-1859111751.html
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией
Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:43
2023-03-20T13:43
в мире
россия
бенин
африка
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене. "Мы внимательно следим за действиями Российской Федерации, и я хотел, чтобы сегодня мы сказали, что мы всегда с вами, мы всегда вместе", - сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия-Африка". "Мы считаем, что кооперация африканских стран и России является важнейшим фактором мирового сотрудничества", - подчеркнул политик. Он добавил, что на африканские страны влияет военный конфликт на Украине. "Мы внимательно следим за этими событиями. Мы считаем, что нам необходимо всем вместе преодолевать те проблемы, которые у нас существуют", - отметил он.
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в мире, россия, бенин, африка
В мире, Россия, Бенин, Африка
Глава парламента Бенина пообещал быть вместе с Россией

Глава парламента Бенина Влавону заявил, что страны Африки всегда будут вместе с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Участники Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Национальной Ассамблеи Республики Бенин Луи Влавону заявил, что африканские страны поддерживают Россию в её действиях на мировой арене.
"Мы внимательно следим за действиями Российской Федерации, и я хотел, чтобы сегодня мы сказали, что мы всегда с вами, мы всегда вместе", - сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия-Африка".
"Мы считаем, что кооперация африканских стран и России является важнейшим фактором мирового сотрудничества", - подчеркнул политик.
Он добавил, что на африканские страны влияет военный конфликт на Украине. "Мы внимательно следим за этими событиями. Мы считаем, что нам необходимо всем вместе преодолевать те проблемы, которые у нас существуют", - отметил он.
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