https://ria.ru/20230320/afrika-1859078727.html
Матвиенко заявила о возрастающей роли стран Африки в мире
Матвиенко заявила о возрастающей роли стран Африки в мире - РИА Новости, 20.03.2023
Матвиенко заявила о возрастающей роли стран Африки в мире
Роль стран Африки возрастает в глобальной экономике, однако этот объективный процесс не устраивает страны Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:43
2023-03-20T12:43
2023-03-20T12:43
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Роль стран Африки возрастает в глобальной экономике, однако этот объективный процесс не устраивает страны Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Роль африканских государств сегодня возрастает в глобальной экономике. Африка – континент с большим потенциалом, который ещё только предстоит полностью раскрыть. Континент, чье население приближается к полутора миллиардам человек. Континент, который за последние десятилетия осуществил громадный скачок в развитии, причём не только экономическом, но и в социальном, в научном", - сказала спикер в ходе пленарного заседания второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка". Сенатор отметила, что повышается и международный авторитет континента. "Считаю, что это совершенно объективная и закономерная тенденция, с которой не хотят считаться страны коллективного Запада во главе с США", - подчеркнула законодатель. По ее словам, Запад пытается любой ценой удержать свою исключительность и роль мирового гегемона, которые по объективным, историческим причинам уходят в прошлое. Они не хотят менять свой менталитет неоколониализма. "Прибегают к хорошо известным средствам сдерживания: санкциям, угрозам, шантажу, двойным стандартам и неприкрытому лицемерию", - сказала Матвиенко. И хотя на словах они постоянно заявляют об отказе от наследия колониализма, "на деле не торопятся признавать свою вину за геноцид народов Африки, грабёж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран, за совершённые преступления", подчеркнула законодатель.
https://ria.ru/20230320/afrika-1859076698.html
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цены на нефть, африка, валентина матвиенко, совет федерации рф
Цены на нефть, Африка, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о возрастающей роли стран Африки в мире
Матвиенко отметила возрастающую роль стран Африки в экономике, что не устраивает Запад
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Роль стран Африки возрастает в глобальной экономике, однако этот объективный процесс не устраивает страны Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Роль африканских государств сегодня возрастает в глобальной экономике. Африка – континент с большим потенциалом, который ещё только предстоит полностью раскрыть. Континент, чье население приближается к полутора миллиардам человек. Континент, который за последние десятилетия осуществил громадный скачок в развитии, причём не только экономическом, но и в социальном, в научном", - сказала спикер в ходе пленарного заседания второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка".
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Сенатор отметила, что повышается и международный авторитет континента. "Считаю, что это совершенно объективная и закономерная тенденция, с которой не хотят считаться страны коллективного Запада во главе с США", - подчеркнула законодатель.
По ее словам, Запад пытается любой ценой удержать свою исключительность и роль мирового гегемона, которые по объективным, историческим причинам уходят в прошлое. Они не хотят менять свой менталитет неоколониализма. "Прибегают к хорошо известным средствам сдерживания: санкциям, угрозам, шантажу, двойным стандартам и неприкрытому лицемерию", - сказала Матвиенко.
И хотя на словах они постоянно заявляют об отказе от наследия колониализма, "на деле не торопятся признавать свою вину за геноцид народов Африки, грабёж и варварскую эксплуатацию природных богатств африканских стран, за совершённые преступления", подчеркнула законодатель.
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