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Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных
Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных - РИА Новости, 19.03.2023
Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных
Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Изучаем этимологию названий животных.
2023-03-19T12:00
2023-03-19T12:00
2023-03-19T12:00
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медведь
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Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных
Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Изучаем этимологию названий животных.
audio/mpeg
Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных
Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Изучаем этимологию названий животных.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — экскурсовод и лектор Московского зоопарка Анна Гуторова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Виктор Флиер
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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животные, природа, медведь, аудио
Как это по-русски, Животные, природа, медведь
Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных
Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Изучаем этимологию названий животных.