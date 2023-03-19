https://ria.ru/20230319/zhivotnye-1857997454.html

Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных

Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных - РИА Новости, 19.03.2023

Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных

Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Изучаем этимологию названий животных.

2023-03-19T12:00

2023-03-19T12:00

2023-03-19T12:00

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животные

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медведь

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Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Изучаем этимологию названий животных. audio/mpeg

Как собака стала песцом, медведь — Потапычем. Этимология названий животных Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Изучаем этимологию названий животных. audio/mpeg

Эксперт эпизода — экскурсовод и лектор Московского зоопарка Анна Гуторова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Виктор Флиер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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животные, природа, медведь, аудио