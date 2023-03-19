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"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 19.03.2023 (обновлено: 16:39 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html
"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее
"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее - РИА Новости, 19.03.2023
"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предупредил президента Украины Владимира Зеленского о его возможном импичменте. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:43
2023-03-19T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
леонид кучма
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предупредил президента Украины Владимира Зеленского о его возможном импичменте."Твои указы незаконны. То, что ты совершил, — это антиконституционное деяние. Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что все время будешь этим военным положением прикрываться? &lt;…&gt; Если слово дал, Зеленский, так надо его держать", — подчеркнул Соскин.По его словам, украинский лидер борется с коррупцией только на словах, на деле же его политика направлена на удовлетворение собственных интересов. Так, Соскин напомнил, как Зеленский отправил в отставку главу Конституционного суда, не имея на то законных оснований.Эксперт также обратил внимание, что глава государства не предоставляет информации о реальных потерях ВСУ и о том, что происходит на поле боя."Правду рассказывайте, что ж вы врете-то все время. Врете и врете", — возмутился аналитик.Вместо этого в своих вечерних обращениях к народу Зеленский рассказывает о визитах иностранных делегаций и переговорах с западными союзниками, добавил Соскин.
https://ria.ru/20230319/gitler-1858874659.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма
"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Владимира Зеленского о скором импичменте

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предупредил президента Украины Владимира Зеленского о его возможном импичменте.
"Твои указы незаконны. То, что ты совершил, — это антиконституционное деяние. Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что все время будешь этим военным положением прикрываться? <…> Если слово дал, Зеленский, так надо его держать", — подчеркнул Соскин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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По его словам, украинский лидер борется с коррупцией только на словах, на деле же его политика направлена на удовлетворение собственных интересов. Так, Соскин напомнил, как Зеленский отправил в отставку главу Конституционного суда, не имея на то законных оснований.

В 2020 году он подписал указ о снятии Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель Зеленского Федор Вениславский тогда утверждал, что это не увольнение и не прекращение полномочий, а временная мера. КС, в свою очередь, заявил, что президент вышел за рамки конституционных полномочий.

Эксперт также обратил внимание, что глава государства не предоставляет информации о реальных потерях ВСУ и о том, что происходит на поле боя.
"Правду рассказывайте, что ж вы врете-то все время. Врете и врете", — возмутился аналитик.
Вместо этого в своих вечерних обращениях к народу Зеленский рассказывает о визитах иностранных делегаций и переговорах с западными союзниками, добавил Соскин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныЛеонид Кучма
 
 
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