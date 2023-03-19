https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html

"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее

"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее - РИА Новости, 19.03.2023

"Дал слово — держи". В Киеве намекнули Зеленскому на печальное будущее

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предупредил президента Украины Владимира Зеленского о его возможном импичменте. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:43

2023-03-19T15:43

2023-03-19T16:39

специальная военная операция на украине

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олег соскин

вооруженные силы украины

леонид кучма

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предупредил президента Украины Владимира Зеленского о его возможном импичменте."Твои указы незаконны. То, что ты совершил, — это антиконституционное деяние. Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что все время будешь этим военным положением прикрываться? <…> Если слово дал, Зеленский, так надо его держать", — подчеркнул Соскин.По его словам, украинский лидер борется с коррупцией только на словах, на деле же его политика направлена на удовлетворение собственных интересов. Так, Соскин напомнил, как Зеленский отправил в отставку главу Конституционного суда, не имея на то законных оснований.Эксперт также обратил внимание, что глава государства не предоставляет информации о реальных потерях ВСУ и о том, что происходит на поле боя."Правду рассказывайте, что ж вы врете-то все время. Врете и врете", — возмутился аналитик.Вместо этого в своих вечерних обращениях к народу Зеленский рассказывает о визитах иностранных делегаций и переговорах с западными союзниками, добавил Соскин.

https://ria.ru/20230319/gitler-1858874659.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма