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Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым
Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым - РИА Новости, 19.03.2023
Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым
Взнос с бизнеса в бюджет справедлив, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналисту телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:41
2023-03-19T15:41
2023-03-19T15:41
экономика
россия
антон силуанов
павел зарубин
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. Взнос с бизнеса в бюджет справедлив, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналисту телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. "А чего же не справедливого, если мы видим, что прибыль по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в 2-3 раза? Если брать объемы прироста прибыли и того, сколько мы рассчитываем получить, это совершенно мизерная сумма", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, справедлив ли платеж с бизнеса в бюджет. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей. Кроме того, Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли крупного бизнеса. Как отметил Силуанов, выступая на съезде РСПП, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.
https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858014758.html
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экономика, россия, антон силуанов, павел зарубин, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Павел Зарубин, Андрей Белоусов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым
Министр финансов России Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым