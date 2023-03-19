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Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым

Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым - РИА Новости, 19.03.2023

Силуанов назвал взнос с бизнеса в бюджет справедливым

Взнос с бизнеса в бюджет справедлив, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналисту телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:41

2023-03-19T15:41

2023-03-19T15:41

экономика

россия

антон силуанов

павел зарубин

андрей белоусов

министерство финансов рф (минфин россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. Взнос с бизнеса в бюджет справедлив, сказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью журналисту телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. "А чего же не справедливого, если мы видим, что прибыль по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в 2-3 раза? Если брать объемы прироста прибыли и того, сколько мы рассчитываем получить, это совершенно мизерная сумма", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, справедлив ли платеж с бизнеса в бюджет. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей. Кроме того, Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли крупного бизнеса. Как отметил Силуанов, выступая на съезде РСПП, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.

https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858014758.html

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экономика, россия, антон силуанов, павел зарубин, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей