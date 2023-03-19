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Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана

Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана - РИА Новости, 19.03.2023

Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана

Согласно Конституции Республики Казахстан (1995), парламент страны является высшим представительным органом, осуществляющим законодательные функции. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T00:12

2023-03-19T00:12

2023-03-19T07:18

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Согласно Конституции Республики Казахстан (1995), парламент страны является высшим представительным органом, осуществляющим законодательные функции.Парламент состоит из двух палат: Сената (верхней) и Мажилиса (нижней), действующих на постоянной основе. Депутат парламента не может быть одновременно членом обеих палат.Мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе: пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа и по одномандатным территориальным избирательным округам. 70% депутатов Мажилиса избирается по партийным спискам, 30% – по одномандатным округам. Срок полномочий депутатов Мажилиса – пять лет.Избрание депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.Очередные выборы депутатов Мажилиса проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего созыва парламента.Внеочередные выборы депутатов Мажилиса проводятся в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий Мажилиса.Выборы депутатов парламента регулируются конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" (1995). Территориальные и окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Мажилиса образуются Центральной избирательной комиссией (ЦИК).Депутатом парламента может быть избран гражданин Казахстана, достигший возраста 25 лет, постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. Не может быть кандидатом в депутаты парламента лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.Выдвижение и самовыдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начинаются за 60 дней до дня голосования и заканчиваются в 18.00 часов по местному времени за 40 дней до выборов, если иное не установлено при назначении выборов.Право выдвижения кандидатов, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям. Право выдвижения кандидатов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, – политическим партиям, общественным объединениям, их структурным подразделениям (филиалам и представительствам).К регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на 30%. В партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, молодежи, лиц с инвалидностью – по совокупности должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.Политические партии вносят на счет ЦИК избирательный взнос в 15-кратном размере установленной законодательством Казахстана минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов Мажилиса пять и более процентов голосов избирателей.Каждый кандидат в депутаты Мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам до регистрации и после его проверки на соответствие требованиям Конституции и настоящим Конституционным законом, вносит на счет ЦИК избирательный взнос в 15-кратном минимальном размере заработной платы, установленном законодательством Казахстана.В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты в алфавитном порядке государственного языка и строка "Против всех". В избирательный бюллетень для голосования за политические партии включаются наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, и строка "Против всех".Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.Опубликование итогов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Запрещается проводить опросы в день выборов в помещении или пункте для голосования.Голосование по выборам депутатов Мажилиса проводится в день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени.В выборах участвуют граждане Казахстана, достигшие возраста 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.Каждый избиратель голосует лично. Бюллетени выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, заполняются в кабине для тайного голосования.Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетеня.Центральная избирательная комиссия подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по территории единого общенационального округа за каждый партийный список, получивший пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. Сумма голосов избирателей, поданных за политические партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, делится на число распределяемых депутатских мандатов.По одномандатным территориальным избирательным округам кандидат считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало большее по отношению к другим кандидатам число избирателей, участвовавших в голосовании.Итоги выборов депутатов Мажилиса устанавливаются ЦИК в 10-дневный срок со дня проведения выборов.В случае признания Конституционным судом выборов не соответствующими Конституции на территориях тех административно-территориальных единиц или избирательных округов, где были установлены нарушения, ЦИК принимает решение о признании недействительными выборов на территории этих административно-территориальных единиц или избирательных округов и проведении повторного голосования.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, казахстан, политика, выборы