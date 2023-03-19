https://ria.ru/20230319/vuchich-1858868583.html
Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам
Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам - РИА Новости, 19.03.2023
Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам
Белграду и властям самопровозглашенной республики Косово удалось достичь договоренности о нескольких пунктах реализации предложения Евросоюза по урегулированию, РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:07
2023-03-19T01:07
2023-03-19T02:23
в мире
приштина
белград (город)
косово
александр вучич
мирослав лайчак
альбин курти
евросоюз
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Белграду и властям самопровозглашенной республики Косово удалось достичь договоренности о нескольких пунктах реализации предложения Евросоюза по урегулированию, заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Стороны обсуждали план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово."Сегодня мы должны были договориться о плане реализации. Некоторые договоренности мы достигли, я удовлетворен этим. Разумеется, это еще не все. Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон, Белграда и Приштины. Европейский совет, как мы и ожидали, примет решение о том, что это войдет в переговорную платформу (о вступлении в ЕС - ред.)", — отметил сербский лидер.Он пообещал подробно сообщить результаты разговора в воскресенье."Оба мы дали понять, что является его и нашими красными линиями. Думаю, что мы сделали шаг в конструктивной атмосфере и начнем что-то делать. Конечно, это не был никакой "день Д", но это был день "о'кей"... Приштинская сторона должна срочно приступить к формированию Сообщества сербских общин, посмотрим хочет или нет, но если хотим продолжить на европейском пути, наш прогресс будет оценен по тому, что и сколько реализуем из договоренного", — указал президент и добавил, что речь шла также о пропавших без вести лицах.В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не предоставил Сербии свой план реализации урегулирования в Косово согласно европейско-американскому предложению.Незадолго до этого в Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против плана Евросоюза с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства.Боррель ранее опубликовал полный текст европейского предложения, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики, а также отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что стороны согласны с этим планом, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что ЕС и Вашингтон также настаивают на формировании в Косово Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на переговорах в Северной Македонии по урегулированию отношений Белграда и Приштины.Курти ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию.Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.
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в мире, приштина, белград (город), косово, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, евросоюз, европейский совет, оон
В мире, Приштина, Белград (город), Косово, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Альбин Курти, Евросоюз, Европейский совет, ООН
Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам
Вучич: Белград и Приштина достигли соглашения по нескольким пунктам по плану для Косово
БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Белграду и властям самопровозглашенной республики Косово удалось достичь договоренности о нескольких пунктах реализации предложения Евросоюза по урегулированию, заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.
Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти
при участии главы дипломатии ЕС
Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда
и Приштины Мирослава Лайчака
в Охриде (Северная Македония
) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Стороны обсуждали план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
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"Сегодня мы должны были договориться о плане реализации. Некоторые договоренности мы достигли, я удовлетворен этим. Разумеется, это еще не все. Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон, Белграда и Приштины. Европейский совет
, как мы и ожидали, примет решение о том, что это войдет в переговорную платформу (о вступлении в ЕС - ред.)", — отметил сербский лидер.
Он пообещал подробно сообщить результаты разговора в воскресенье.
"Оба мы дали понять, что является его и нашими красными линиями. Думаю, что мы сделали шаг в конструктивной атмосфере и начнем что-то делать. Конечно, это не был никакой "день Д", но это был день "о'кей"... Приштинская сторона должна срочно приступить к формированию Сообщества сербских общин, посмотрим хочет или нет, но если хотим продолжить на европейском пути, наш прогресс будет оценен по тому, что и сколько реализуем из договоренного", — указал президент и добавил, что речь шла также о пропавших без вести лицах.
В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не предоставил Сербии свой план реализации урегулирования в Косово согласно европейско-американскому предложению.
Незадолго до этого в Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против плана Евросоюза с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства.
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Боррель ранее опубликовал полный текст европейского предложения, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики, а также отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что стороны согласны с этим планом, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что ЕС и Вашингтон также настаивают на формировании в Косово Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на переговорах в Северной Македонии по урегулированию отношений Белграда и Приштины.
Курти ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию.
Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН
и не признает его независимость.
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