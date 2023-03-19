https://ria.ru/20230319/vuchich-1858868583.html

Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам

Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам - РИА Новости, 19.03.2023

Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам

Белграду и властям самопровозглашенной республики Косово удалось достичь договоренности о нескольких пунктах реализации предложения Евросоюза по урегулированию, РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T01:07

2023-03-19T01:07

2023-03-19T02:23

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евросоюз

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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Белграду и властям самопровозглашенной республики Косово удалось достичь договоренности о нескольких пунктах реализации предложения Евросоюза по урегулированию, заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Стороны обсуждали план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово."Сегодня мы должны были договориться о плане реализации. Некоторые договоренности мы достигли, я удовлетворен этим. Разумеется, это еще не все. Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон, Белграда и Приштины. Европейский совет, как мы и ожидали, примет решение о том, что это войдет в переговорную платформу (о вступлении в ЕС - ред.)", — отметил сербский лидер.Он пообещал подробно сообщить результаты разговора в воскресенье."Оба мы дали понять, что является его и нашими красными линиями. Думаю, что мы сделали шаг в конструктивной атмосфере и начнем что-то делать. Конечно, это не был никакой "день Д", но это был день "о'кей"... Приштинская сторона должна срочно приступить к формированию Сообщества сербских общин, посмотрим хочет или нет, но если хотим продолжить на европейском пути, наш прогресс будет оценен по тому, что и сколько реализуем из договоренного", — указал президент и добавил, что речь шла также о пропавших без вести лицах.В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не предоставил Сербии свой план реализации урегулирования в Косово согласно европейско-американскому предложению.Незадолго до этого в Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против плана Евросоюза с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства.Боррель ранее опубликовал полный текст европейского предложения, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики, а также отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что стороны согласны с этим планом, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что ЕС и Вашингтон также настаивают на формировании в Косово Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на переговорах в Северной Македонии по урегулированию отношений Белграда и Приштины.Курти ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию.Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.

https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html

https://ria.ru/20230318/kosovo-1858740106.html

https://ria.ru/20230318/kosovo-1858863057.html

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в мире, приштина, белград (город), косово, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, евросоюз, европейский совет, оон