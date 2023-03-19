https://ria.ru/20230319/veduschaya-1858994084.html

Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире

Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 19.03.2023

Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире

Новостная передача на американском телеканале KCAL News прервалась из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон потеряла сознание в прямом эфире,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:22

2023-03-19T23:22

2023-03-19T23:25

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новостная передача на американском телеканале KCAL News прервалась из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон потеряла сознание в прямом эфире, сообщается на сайте CBS."Метеоролог KCAL News Алисса Карлсон собиралась начать прогноз погоды сегодня утром, когда упала в обморок", — говорится в материале.В Сети распространяется запись утреннего эфира. Ведущие новостей передают слово метеорологу, но девушка резко бледнеет, закатывает глаза и падает на пол без чувств. Ведущие экстренно объявили о перерыве.Сам телеканал прокомментировал случившееся в Twitter. По словам коллег, Карлсон отдыхает и восстанавливается. Журналистка обещает поправиться и вернуться к работе в ближайшее время.

https://ria.ru/20220726/obmorok-1805201465.html

https://ria.ru/20230129/germaniya-1848252597.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, происшествия, общество