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Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 19.03.2023
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23:22 19.03.2023 (обновлено: 23:25 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/veduschaya-1858994084.html
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 19.03.2023
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире
Новостная передача на американском телеканале KCAL News прервалась из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон потеряла сознание в прямом эфире,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:22
2023-03-19T23:25
в мире
сша
происшествия
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новостная передача на американском телеканале KCAL News прервалась из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон потеряла сознание в прямом эфире, сообщается на сайте CBS."Метеоролог KCAL News Алисса Карлсон собиралась начать прогноз погоды сегодня утром, когда упала в обморок", — говорится в материале.В Сети распространяется запись утреннего эфира. Ведущие новостей передают слово метеорологу, но девушка резко бледнеет, закатывает глаза и падает на пол без чувств. Ведущие экстренно объявили о перерыве.Сам телеканал прокомментировал случившееся в Twitter. По словам коллег, Карлсон отдыхает и восстанавливается. Журналистка обещает поправиться и вернуться к работе в ближайшее время.
https://ria.ru/20220726/obmorok-1805201465.html
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в мире, сша, происшествия, общество
В мире, США, Происшествия, Общество
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире

Ведущая прогноза погоды Карлсон потеряла сознание в объективе камер

© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Fotolia / zhu difeng
Эфир на радио . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новостная передача на американском телеканале KCAL News прервалась из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон потеряла сознание в прямом эфире, сообщается на сайте CBS.
"Метеоролог KCAL News Алисса Карлсон собиралась начать прогноз погоды сегодня утром, когда упала в обморок", — говорится в материале.
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В Сети распространяется запись утреннего эфира. Ведущие новостей передают слово метеорологу, но девушка резко бледнеет, закатывает глаза и падает на пол без чувств. Ведущие экстренно объявили о перерыве.
Сам телеканал прокомментировал случившееся в Twitter. По словам коллег, Карлсон отдыхает и восстанавливается. Журналистка обещает поправиться и вернуться к работе в ближайшее время.
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