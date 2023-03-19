https://ria.ru/20230319/veduschaya-1858994084.html
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире - РИА Новости, 19.03.2023
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире
Новостная передача на американском телеканале KCAL News прервалась из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон потеряла сознание в прямом эфире,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:22
2023-03-19T23:22
2023-03-19T23:25
в мире
сша
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f0dca0cb00f70766b76571a02af46409.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новостная передача на американском телеканале KCAL News прервалась из-за того, что ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон потеряла сознание в прямом эфире, сообщается на сайте CBS."Метеоролог KCAL News Алисса Карлсон собиралась начать прогноз погоды сегодня утром, когда упала в обморок", — говорится в материале.В Сети распространяется запись утреннего эфира. Ведущие новостей передают слово метеорологу, но девушка резко бледнеет, закатывает глаза и падает на пол без чувств. Ведущие экстренно объявили о перерыве.Сам телеканал прокомментировал случившееся в Twitter. По словам коллег, Карлсон отдыхает и восстанавливается. Журналистка обещает поправиться и вернуться к работе в ближайшее время.
https://ria.ru/20220726/obmorok-1805201465.html
https://ria.ru/20230129/germaniya-1848252597.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_4cad8af5e86f31b0beaf3746caba5bc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, происшествия, общество
В мире, США, Происшествия, Общество
Ведущая прогноза погоды упала в обморок в прямом эфире
Ведущая прогноза погоды Карлсон потеряла сознание в объективе камер