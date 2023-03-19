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Более 9000 выехавших из Украины призывников не вернулись обратно - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858964565.html
Более 9000 выехавших из Украины призывников не вернулись обратно
Более 9000 выехавших из Украины призывников не вернулись обратно - РИА Новости, 19.03.2023
Более 9000 выехавших из Украины призывников не вернулись обратно
Почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали из Украины по электронной системе "Путь" (на украинском "Шлях") в прошлом году и не вернулись, это около 11%... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T18:55
2023-03-19T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали из Украины по электронной системе "Путь" (на украинском "Шлях") в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд, пишет украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады. "Благодаря системе "путь", которая позволяет выехать из Украины в волонтерских или гуманитарных целях, 9373 мужчины призывного возраста не вернулись в Украину во время военного положения. Это составляет 11,1% от общего количества лиц, которые воспользовались правом на выезд", - информирует издание. Сообщается, что статистика представлена за период с 24 февраля по 31 декабря прошлого года. Согласно данным, больше всего тех, кто выехал и не вернулся с западной Украины – Волынской, Тернопольской, Львовской областей. "В систему "путь" было внесено 96442 мужчин призывного возраста. Им было разрешено выехать за пределы Украины с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались предоставленным разрешением на выезд за границу 66374 человека", - пишет издание. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791179.html
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в мире, украина, львовская область, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Верховная Рада Украины
Более 9000 выехавших из Украины призывников не вернулись обратно

Главком: 9373 выехавших из Украины мужчин призывного возраста не вернулись обратно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали из Украины по электронной системе "Путь" (на украинском "Шлях") в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд, пишет украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады.
"Благодаря системе "путь", которая позволяет выехать из Украины в волонтерских или гуманитарных целях, 9373 мужчины призывного возраста не вернулись в Украину во время военного положения. Это составляет 11,1% от общего количества лиц, которые воспользовались правом на выезд", - информирует издание.
Сообщается, что статистика представлена за период с 24 февраля по 31 декабря прошлого года. Согласно данным, больше всего тех, кто выехал и не вернулся с западной Украины – Волынской, Тернопольской, Львовской областей.
"В систему "путь" было внесено 96442 мужчин призывного возраста. Им было разрешено выехать за пределы Украины с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались предоставленным разрешением на выезд за границу 66374 человека", - пишет издание.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
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