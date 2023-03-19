Более 9000 выехавших из Украины призывников не вернулись обратно
Главком: 9373 выехавших из Украины мужчин призывного возраста не вернулись обратно
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали из Украины по электронной системе "Путь" (на украинском "Шлях") в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд, пишет украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады.
"Благодаря системе "путь", которая позволяет выехать из Украины в волонтерских или гуманитарных целях, 9373 мужчины призывного возраста не вернулись в Украину во время военного положения. Это составляет 11,1% от общего количества лиц, которые воспользовались правом на выезд", - информирует издание.
Сообщается, что статистика представлена за период с 24 февраля по 31 декабря прошлого года. Согласно данным, больше всего тех, кто выехал и не вернулся с западной Украины – Волынской, Тернопольской, Львовской областей.
"В систему "путь" было внесено 96442 мужчин призывного возраста. Им было разрешено выехать за пределы Украины с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались предоставленным разрешением на выезд за границу 66374 человека", - пишет издание.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.