Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 19.03.2023 (обновлено: 18:19 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858955733.html
СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву
СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву - РИА Новости, 19.03.2023
СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву
Около 20 украинских военных прошли обучение на итальянской военной базе в городе Сабаудия в столичной области Лацио перед отправкой на Украину ЗРК SAMP/T,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:55
2023-03-19T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828607999_2:0:2185:1228_1920x0_80_0_0_00c11ea9481a6490515c2dbc122d971a.jpg
РИМ, 19 мар - РИА Новости. Около 20 украинских военных прошли обучение на итальянской военной базе в городе Сабаудия в столичной области Лацио перед отправкой на Украину ЗРК SAMP/T, сообщает газета il Fatto Quotidiano. По данным издания, украинские военные прибыли в Италию в начале марта и уже завершили обучение. Отправка ЗРК, который Италия обязалась поставить совместно с Францией, запланирована до конца весны. Издание отмечает, что после курса в Сабаудии, где украинские военные занимались обучением на симуляторах, их планируется перевести на Сардинию. Газета пишет, что, возможно, там они проведут стрельбы, однако подтверждения этой информации нет. Другая группа военных прошла обучение в Риме, где речь шла об управлении бронетехникой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858914274.html
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858911892.html
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828607999_275:0:1912:1228_1920x0_80_0_0_78fcb77fc00d2b00a7cab9df7ea0cc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, НАТО
СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву

il Fatto Quotidiano: 20 украинцев прошли обучение в Италии перед отправкой Киеву SAMP/T

CC BY 2.0 / Italian Army / Итальянская система ПВО SAMP-T
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
CC BY 2.0 / Italian Army /
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 19 мар - РИА Новости. Около 20 украинских военных прошли обучение на итальянской военной базе в городе Сабаудия в столичной области Лацио перед отправкой на Украину ЗРК SAMP/T, сообщает газета il Fatto Quotidiano.
По данным издания, украинские военные прибыли в Италию в начале марта и уже завершили обучение.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов
Вчера, 12:48
Отправка ЗРК, который Италия обязалась поставить совместно с Францией, запланирована до конца весны.
Издание отмечает, что после курса в Сабаудии, где украинские военные занимались обучением на симуляторах, их планируется перевести на Сардинию. Газета пишет, что, возможно, там они проведут стрельбы, однако подтверждения этой информации нет. Другая группа военных прошла обучение в Риме, где речь шла об управлении бронетехникой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Разгрузка БМП Marder для Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
СМИ узнали, почему задерживаются поставки боеприпасов и оружия Киеву
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала