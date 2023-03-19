https://ria.ru/20230319/ukraina-1858955733.html

СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву

СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву - РИА Новости, 19.03.2023

СМИ: украинские военные прошли обучение в Италии перед отправкой ЗРК Киеву

Около 20 украинских военных прошли обучение на итальянской военной базе в городе Сабаудия в столичной области Лацио перед отправкой на Украину ЗРК SAMP/T,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:55

2023-03-19T17:55

2023-03-19T18:19

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РИМ, 19 мар - РИА Новости. Около 20 украинских военных прошли обучение на итальянской военной базе в городе Сабаудия в столичной области Лацио перед отправкой на Украину ЗРК SAMP/T, сообщает газета il Fatto Quotidiano. По данным издания, украинские военные прибыли в Италию в начале марта и уже завершили обучение. Отправка ЗРК, который Италия обязалась поставить совместно с Францией, запланирована до конца весны. Издание отмечает, что после курса в Сабаудии, где украинские военные занимались обучением на симуляторах, их планируется перевести на Сардинию. Газета пишет, что, возможно, там они проведут стрельбы, однако подтверждения этой информации нет. Другая группа военных прошла обучение в Риме, где речь шла об управлении бронетехникой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858914274.html

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858911892.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, италия, нато