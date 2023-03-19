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Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат - РИА Новости, 19.03.2023
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16:14 19.03.2023 (обновлено: 16:34 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858943406.html
Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат
Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат - РИА Новости, 19.03.2023
Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат
Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта, но приведет к неминуемым потерям в ВСУ, заявил офицер разведки РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:14
2023-03-19T16:34
в мире
польша
украина
сша
скотт риттер
анджей дуда
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта, но приведет к неминуемым потерям в ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру."Только четыре самолета ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. Поляки просто создали новые цели для российской армии. К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой", — объяснил Риттер.При этом западные страны вряд ли решатся предоставить украинским ВВС американскую авиацию, например F-16, несмотря на постоянные просьбы киевских властей. Пилоты ВСУ натренированы управлять техникой советского типа, и попытка их переучить обернется провалом. Это идея нежизнеспособна, подытожил офицер.В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии также одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.
https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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в мире, польша, украина, сша, скотт риттер, анджей дуда, нато, вооруженные силы украины, миг-29, f-16
В мире, Польша, Украина, США, Скотт Риттер, Анджей Дуда, НАТО, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Специальная военная операция на Украине, F-16
Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат

Экс-разведчик ВС США Риттер: поставка Польшей истребителей ВСУ не поможет Киеву победить

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта, но приведет к неминуемым потерям в ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
"Только четыре самолета ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. Поляки просто создали новые цели для российской армии. К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой", — объяснил Риттер.
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При этом западные страны вряд ли решатся предоставить украинским ВВС американскую авиацию, например F-16, несмотря на постоянные просьбы киевских властей. Пилоты ВСУ натренированы управлять техникой советского типа, и попытка их переучить обернется провалом. Это идея нежизнеспособна, подытожил офицер.
В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии также одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСШАСкотт РиттерАнджей ДудаНАТОВооруженные силы УкраиныМиГ-29F-16
 
 
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