https://ria.ru/20230319/ukraina-1858943406.html

Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат

Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат - РИА Новости, 19.03.2023

Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат

Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта, но приведет к неминуемым потерям в ВСУ, заявил офицер разведки РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:14

2023-03-19T16:14

2023-03-19T16:34

в мире

польша

украина

сша

скотт риттер

анджей дуда

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта, но приведет к неминуемым потерям в ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру."Только четыре самолета ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. Поляки просто создали новые цели для российской армии. К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой", — объяснил Риттер.При этом западные страны вряд ли решатся предоставить украинским ВВС американскую авиацию, например F-16, несмотря на постоянные просьбы киевских властей. Пилоты ВСУ натренированы управлять техникой советского типа, и попытка их переучить обернется провалом. Это идея нежизнеспособна, подытожил офицер.В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии также одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.

https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

польша

украина

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, сша, скотт риттер, анджей дуда, нато, вооруженные силы украины, миг-29, f-16