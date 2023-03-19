Американский разведчик раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат
Экс-разведчик ВС США Риттер: поставка Польшей истребителей ВСУ не поможет Киеву победить
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта, но приведет к неминуемым потерям в ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
"Только четыре самолета ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. Поляки просто создали новые цели для российской армии. К несчастью для украинских летчиков, их средняя продолжительность жизни окажется крайне короткой", — объяснил Риттер.
При этом западные страны вряд ли решатся предоставить украинским ВВС американскую авиацию, например F-16, несмотря на постоянные просьбы киевских властей. Пилоты ВСУ натренированы управлять техникой советского типа, и попытка их переучить обернется провалом. Это идея нежизнеспособна, подытожил офицер.
В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии также одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.