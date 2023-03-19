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Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858914274.html
Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов
Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов - РИА Новости, 19.03.2023
Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов
Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко уверен, что обучить экипаж для 200 самолетов,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:48
2023-03-19T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f-16
европа
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко уверен, что обучить экипаж для 200 самолетов, которые Киев просил у западных стран зимой, нереально. В начале года советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что для обороны украинского неба необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16. "Говорили, что нам нужно 200 самолетов, но нереально подготовить такое количество летчиков. Нам хотя бы для начала нужна одна бригада. Это 24 самолета, это 30 пилотов. Такое количество обучить реально. Это была бы реальная помощь, и мы смогли бы прикрыть свои войска с воздуха", - сказал Романенко в эфире телеканала "FREEДОМ". При этом эксперт считает, что Украина по-прежнему нуждается в самолетах, которые соответствуют всем нормам НАТО. "Украине нужен единый тип боевого самолета, как принято в странах НАТО. F-16, конечно, многоцелевой, хороший самолет, но это легкий истребитель. Нам желательно получить комбинацию из легкого и тяжелого истребителя, но это совсем мечты", - полагает он. Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858345425.html
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в мире, украина, нато, f-16, европа, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, F-16, Европа, США, Вооруженные силы Украины
Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов

Украинский эксперт Романенко: обучить летчиков для 200 запрошенных самолетов нереально

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко уверен, что обучить экипаж для 200 самолетов, которые Киев просил у западных стран зимой, нереально.
В начале года советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что для обороны украинского неба необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16.
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"Говорили, что нам нужно 200 самолетов, но нереально подготовить такое количество летчиков. Нам хотя бы для начала нужна одна бригада. Это 24 самолета, это 30 пилотов. Такое количество обучить реально. Это была бы реальная помощь, и мы смогли бы прикрыть свои войска с воздуха", - сказал Романенко в эфире телеканала "FREEДОМ".
При этом эксперт считает, что Украина по-прежнему нуждается в самолетах, которые соответствуют всем нормам НАТО. "Украине нужен единый тип боевого самолета, как принято в странах НАТО. F-16, конечно, многоцелевой, хороший самолет, но это легкий истребитель. Нам желательно получить комбинацию из легкого и тяжелого истребителя, но это совсем мечты", - полагает он.
Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОF-16ЕвропаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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