https://ria.ru/20230319/ukraina-1858914274.html

Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов

Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов - РИА Новости, 19.03.2023

Украинский эксперт прокомментировал планы обучить экипажи для 200 самолетов

Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко уверен, что обучить экипаж для 200 самолетов,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:48

2023-03-19T12:48

2023-03-19T12:48

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко уверен, что обучить экипаж для 200 самолетов, которые Киев просил у западных стран зимой, нереально. В начале года советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что для обороны украинского неба необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16. "Говорили, что нам нужно 200 самолетов, но нереально подготовить такое количество летчиков. Нам хотя бы для начала нужна одна бригада. Это 24 самолета, это 30 пилотов. Такое количество обучить реально. Это была бы реальная помощь, и мы смогли бы прикрыть свои войска с воздуха", - сказал Романенко в эфире телеканала "FREEДОМ". При этом эксперт считает, что Украина по-прежнему нуждается в самолетах, которые соответствуют всем нормам НАТО. "Украине нужен единый тип боевого самолета, как принято в странах НАТО. F-16, конечно, многоцелевой, хороший самолет, но это легкий истребитель. Нам желательно получить комбинацию из легкого и тяжелого истребителя, но это совсем мечты", - полагает он. Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858345425.html

https://ria.ru/20230309/polsha-1856805284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, f-16, европа, сша, вооруженные силы украины