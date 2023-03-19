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В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 19.03.2023 (обновлено: 13:40 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858908568.html
В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева
В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева - РИА Новости, 19.03.2023
В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева
Киевский режим начал информационно-психологическую спецоперацию, чтобы снизить бдительность российской армии и общества, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:59
2023-03-19T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Киевский режим начал информационно-психологическую спецоперацию, чтобы снизить бдительность российской армии и общества, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается", — сказал он. По словам Рогова, одновременно украинские войска готовятся к наступлению на Запорожском направлении, прощупывают линию обороны и проводят разведку боем, в том числе путем заброски диверсантов. "Наша армия знает о планах противника. Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки", — подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что к наступлению киевские власти подталкивает американская администрация, так как Джо Байдену в преддверии президентских выборов нужно продать обществу иллюзию победы на украинском направлении.
https://ria.ru/20230319/zaporozhe-1858889760.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева

Рогов: Киев развернул в Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Киевский режим начал информационно-психологическую спецоперацию, чтобы снизить бдительность российской армии и общества, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается", — сказал он.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов
Вчера, 09:21
По словам Рогова, одновременно украинские войска готовятся к наступлению на Запорожском направлении, прощупывают линию обороны и проводят разведку боем, в том числе путем заброски диверсантов.
"Наша армия знает о планах противника. Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки", — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что к наступлению киевские власти подталкивает американская администрация, так как Джо Байдену в преддверии президентских выборов нужно продать обществу иллюзию победы на украинском направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 марта, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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