https://ria.ru/20230319/ukraina-1858908568.html

В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева

В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева - РИА Новости, 19.03.2023

В Запорожской области сообщили об информационной спецоперации Киева

Киевский режим начал информационно-психологическую спецоперацию, чтобы снизить бдительность российской армии и общества, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:59

2023-03-19T11:59

2023-03-19T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Киевский режим начал информационно-психологическую спецоперацию, чтобы снизить бдительность российской армии и общества, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается", — сказал он. По словам Рогова, одновременно украинские войска готовятся к наступлению на Запорожском направлении, прощупывают линию обороны и проводят разведку боем, в том числе путем заброски диверсантов. "Наша армия знает о планах противника. Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки", — подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что к наступлению киевские власти подталкивает американская администрация, так как Джо Байдену в преддверии президентских выборов нужно продать обществу иллюзию победы на украинском направлении.

https://ria.ru/20230319/zaporozhe-1858889760.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины