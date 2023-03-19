Рейтинг@Mail.ru
Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 19.03.2023 (обновлено: 16:46 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858907575.html
Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине
Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине - РИА Новости, 19.03.2023
Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине
Украину не скоро примут в ЕС, цитирует бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера газета Kurier. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:45
2023-03-19T16:46
в мире
жан-клод юнкер
еврокомиссия
евросоюз
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155201/81/1552018129_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_b1747d94f49b5cf5ac77d7e7a3d20480.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украину не скоро примут в ЕС, цитирует бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера газета Kurier. "Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", — сказал он. Юнкер добавил, что Украина сможет вступить в ЕС только после завершения конфликта и проведения всех необходимых реформ, а на это потребуется много времени. "В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский союз", — сказал политик. Он отметил также, что выступает за контакты с Москвой и Пекином, и призвал подавать сигналы о готовности к диалогу.Украина, которая год назад подала заявку на вступление в Евросоюз, рассчитывает, что это произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет. Однако европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, на что уйдут годы.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858887727.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155201/81/1552018129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21cfab9f100706f90cfada9efa041063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жан-клод юнкер, еврокомиссия, евросоюз, россия, украина
В мире, Жан-Клод Юнкер, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, Украина
Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине

Бывший глава ЕК Юнкер: Украину не скоро примут в ЕС, и нужно вести переговоры с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украину не скоро примут в ЕС, цитирует бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера газета Kurier.
"Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", — сказал он.
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Просто заткнись!" В США сенатор попал в скандал из-за слов об Украине
Вчера, 09:01
Юнкер добавил, что Украина сможет вступить в ЕС только после завершения конфликта и проведения всех необходимых реформ, а на это потребуется много времени.
"В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский союз", — сказал политик.
Он отметил также, что выступает за контакты с Москвой и Пекином, и призвал подавать сигналы о готовности к диалогу.
Украина, которая год назад подала заявку на вступление в Евросоюз, рассчитывает, что это произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет. Однако европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, на что уйдут годы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
Вчера, 08:00
 
В миреЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала