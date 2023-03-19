https://ria.ru/20230319/ukraina-1858907575.html

Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине

Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине - РИА Новости, 19.03.2023

Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России и Украине

Украину не скоро примут в ЕС, цитирует бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера газета Kurier. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:45

2023-03-19T11:45

2023-03-19T16:46

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украину не скоро примут в ЕС, цитирует бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера газета Kurier. "Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", — сказал он. Юнкер добавил, что Украина сможет вступить в ЕС только после завершения конфликта и проведения всех необходимых реформ, а на это потребуется много времени. "В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский союз", — сказал политик. Он отметил также, что выступает за контакты с Москвой и Пекином, и призвал подавать сигналы о готовности к диалогу.Украина, которая год назад подала заявку на вступление в Евросоюз, рассчитывает, что это произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет. Однако европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, на что уйдут годы.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858887727.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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в мире, жан-клод юнкер, еврокомиссия, евросоюз, россия, украина