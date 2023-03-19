https://ria.ru/20230319/ukraina-1858895498.html
Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров - РИА Новости, 19.03.2023
Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:10
2023-03-19T10:10
2023-03-19T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
николай азаров (политик)
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. Ранее Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. По словам Азарова, это обусловлено тем, что "существует огромный дефицит живой силы". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Азаров: Киев готов ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы