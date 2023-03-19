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Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858895498.html
Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров - РИА Новости, 19.03.2023
Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:10
2023-03-19T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
николай азаров (политик)
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. Ранее Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. По словам Азарова, это обусловлено тем, что "существует огромный дефицит живой силы". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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в мире, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: Киев готов ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что Киев готовится ужесточить мобилизацию.
Ранее Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
«
"Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию. Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую", - написал Азаров в соцсети.
По словам Азарова, это обусловлено тем, что "существует огромный дефицит живой силы".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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