Киев готовится ужесточить мобилизацию, заявил Азаров

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"Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию. Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую", - написал Азаров в соцсети.