https://ria.ru/20230319/ukraina-1858893022.html

На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом

На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом - РИА Новости, 19.03.2023

На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом

Директор института будущего Украины Вадим Денисенко заявил, что переход священников из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:51

2023-03-19T09:51

2023-03-19T09:51

религия

украина

вадим денисенко

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Директор института будущего Украины Вадим Денисенко заявил, что переход священников из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) будет необратимым процессом. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. "Процесс перехода УПЦ к ПЦУ станет гораздо быстрее, если очистить Киево-Печерскую лавру. Процесс уже запущен. Если относительно небольшая, но весомая масса УПЦ перейдет на сторону ПЦУ, то процесс будет необратимым и пройдет по всей Украине. Уже сейчас все священники находятся на низком старте", - сказал Денисенко в эфире телеканала "Рада". Денисенко также выразил уверенность, что после 29 марта монахи все-таки покинут территорию лавры. "Я надеюсь, у них хватит ума по-тихому, спокойно собрать вещи и выехать с территории лавры", - заявил он. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. На фоне этого в понедельник митрополит Винницкой епархии канонической УПЦ Варсонофий сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вадим денисенко, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, религия