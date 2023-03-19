https://ria.ru/20230319/ukraina-1858893022.html
На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом
На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом - РИА Новости, 19.03.2023
На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом
Директор института будущего Украины Вадим Денисенко заявил, что переход священников из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:51
2023-03-19T09:51
2023-03-19T09:51
религия
украина
вадим денисенко
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Директор института будущего Украины Вадим Денисенко заявил, что переход священников из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) будет необратимым процессом. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. "Процесс перехода УПЦ к ПЦУ станет гораздо быстрее, если очистить Киево-Печерскую лавру. Процесс уже запущен. Если относительно небольшая, но весомая масса УПЦ перейдет на сторону ПЦУ, то процесс будет необратимым и пройдет по всей Украине. Уже сейчас все священники находятся на низком старте", - сказал Денисенко в эфире телеканала "Рада". Денисенко также выразил уверенность, что после 29 марта монахи все-таки покинут территорию лавры. "Я надеюсь, у них хватит ума по-тихому, спокойно собрать вещи и выехать с территории лавры", - заявил он. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. На фоне этого в понедельник митрополит Винницкой епархии канонической УПЦ Варсонофий сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вадим денисенко, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Вадим Денисенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Религия
На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом
Украинские власти заявили, что переход канонической УПЦ в ПЦУ станет необратимым процессом
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости.
Директор института будущего Украины Вадим Денисенко заявил
, что переход священников из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) будет необратимым процессом.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
"Процесс перехода УПЦ к ПЦУ станет гораздо быстрее, если очистить Киево-Печерскую лавру. Процесс уже запущен. Если относительно небольшая, но весомая масса УПЦ перейдет на сторону ПЦУ, то процесс будет необратимым и пройдет по всей Украине. Уже сейчас все священники находятся на низком старте", - сказал Денисенко в эфире телеканала "Рада".
Денисенко также выразил уверенность, что после 29 марта монахи все-таки покинут территорию лавры. "Я надеюсь, у них хватит ума по-тихому, спокойно собрать вещи и выехать с территории лавры", - заявил он.
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. На фоне этого в понедельник митрополит Винницкой епархии канонической УПЦ Варсонофий сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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