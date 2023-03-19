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Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине - РИА Новости, 19.03.2023
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23:28 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/trebovaniya-1858995087.html
Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине
Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине - РИА Новости, 19.03.2023
Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине
Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что будущее мирного процесса по... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:28
2023-03-19T23:28
россия
китай
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что будущее мирного процесса по Украине зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий, соответствующая статься опубликована на сайте Кремля. "Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - написал Путин в статье.
https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html
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Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине

Путин: будущее мирного процесса по Украине зависит от готовности к серьезному разговору

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что будущее мирного процесса по Украине зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий, соответствующая статься опубликована на сайте Кремля.
"Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - написал Путин в статье.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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