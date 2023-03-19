https://ria.ru/20230319/trebovaniya-1858995087.html

Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине

Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине - РИА Новости, 19.03.2023

Путин рассказал о перспективах мирного процесса по Украине

Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что будущее мирного процесса по... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:28

2023-03-19T23:28

2023-03-19T23:28

россия

китай

украина

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что будущее мирного процесса по Украине зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий, соответствующая статься опубликована на сайте Кремля. "Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - написал Путин в статье.

https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html

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россия, китай, украина, владимир путин, в мире