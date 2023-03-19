https://ria.ru/20230319/tramp-1858962352.html

В Белом доме заявили, что не готовятся к беспорядкам из-за ареста Трампа

В Белом доме заявили, что не готовятся к беспорядкам из-за ареста Трампа - РИА Новости, 19.03.2023

В Белом доме заявили, что не готовятся к беспорядкам из-за ареста Трампа

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ему ничего неизвестно об угрозе насильственных протестов в связи с возможным предъявлением обвинений... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:34

2023-03-19T18:34

2023-03-19T18:34

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нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ему ничего неизвестно об угрозе насильственных протестов в связи с возможным предъявлением обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, но заверил, что правоохранительные органы отслеживают ситуацию по всей стране. Трамп накануне предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, призвав своих сторонников "отвоевать нашу страну". "Я не в курсе каких-либо признаков, что мы готовимся к такого рода действиям, в частности, в отношении этих комментариев, но очевидно, что мы работаем в тесной координации с местными властями и властями штатов по всей стране", - сказал Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности, в интервью телеканалу Fox. "Мы всегда отслеживаем ситуацию, насколько можем. Очевидно, мы не хотим, чтобы любая активность переросла в насилие, уж конечно не в масштабах того, что мы наблюдали 6 января", - добавил он, имея в виду штурм Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году. СМИ ранее сообщили, что правоохранительные органы ведут подготовку к возможным протестам в Нью-Йорке. Возможные обвинения связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показанию жюри присяжных, которому во вторник предстоит в Нью-Йорке решить, выдвигать ли против него обвинения.

https://ria.ru/20230319/razzhiganie-1858873133.html

https://ria.ru/20230318/tramp-1858834387.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джон кирби