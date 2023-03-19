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Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР - РИА Новости, 19.03.2023
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21:31 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/tayvan-1858983948.html
Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР
Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР - РИА Новости, 19.03.2023
Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР
Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, он станет первым экс-главой администрации Тайваня, который... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:31
2023-03-19T21:31
китай
тайвань
в мире
ма инцзю
пекин
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ПЕКИН, 19 мар - РИА Новости. Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, он станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковой части страны с 1949 года, сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство острова со ссылкой на исполнительного директора Фонда Ма Инцзю Сяо Сюйцэня. Сообщается, что Ма Инцзю планирует побывать в городах Нанкин, Ухань, Чанша, Чунцин и Шанхай и станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковом Китае. Как пояснил Сяо Сюйцэнь, во время поездки Ма Инцзю посетит некоторые исторические места, в частности, посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, посетит высшие учебные заведения и пообщается со студентами. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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китай, тайвань, в мире, ма инцзю, пекин
Китай, Тайвань, В мире, Ма Инцзю, Пекин
Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР

Бывший глава администрации Тайваня Ма в конце марта отправится в материковый Китай

© AP Photo / Arnulfo Franco Бывшйй глава администрации Тайваня Ма Инцзю
Бывшйй глава администрации Тайваня Ма Инцзю - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Arnulfo Franco
Бывшйй глава администрации Тайваня Ма Инцзю . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 мар - РИА Новости. Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, он станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковой части страны с 1949 года, сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство острова со ссылкой на исполнительного директора Фонда Ма Инцзю Сяо Сюйцэня.
Сообщается, что Ма Инцзю планирует побывать в городах Нанкин, Ухань, Чанша, Чунцин и Шанхай и станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковом Китае.
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Как пояснил Сяо Сюйцэнь, во время поездки Ма Инцзю посетит некоторые исторические места, в частности, посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, посетит высшие учебные заведения и пообщается со студентами.
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.
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