Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР
Бывший глава администрации Тайваня Ма в конце марта отправится в материковый Китай
© AP Photo / Arnulfo Franco Бывшйй глава администрации Тайваня Ма Инцзю
© AP Photo / Arnulfo Franco
Бывшйй глава администрации Тайваня Ма Инцзю . Архивное фото
ПЕКИН, 19 мар - РИА Новости. Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, он станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковой части страны с 1949 года, сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство острова со ссылкой на исполнительного директора Фонда Ма Инцзю Сяо Сюйцэня.
Как пояснил Сяо Сюйцэнь, во время поездки Ма Инцзю посетит некоторые исторические места, в частности, посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, посетит высшие учебные заведения и пообщается со студентами.
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.