https://ria.ru/20230319/tayvan-1858983948.html

Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР

Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР - РИА Новости, 19.03.2023

Бывший глава администрации Тайваня в конце марта посетит материковый КНР

Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, он станет первым экс-главой администрации Тайваня, который... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:31

2023-03-19T21:31

2023-03-19T21:31

китай

тайвань

в мире

ма инцзю

пекин

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ПЕКИН, 19 мар - РИА Новости. Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, он станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковой части страны с 1949 года, сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство острова со ссылкой на исполнительного директора Фонда Ма Инцзю Сяо Сюйцэня. Сообщается, что Ма Инцзю планирует побывать в городах Нанкин, Ухань, Чанша, Чунцин и Шанхай и станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковом Китае. Как пояснил Сяо Сюйцэнь, во время поездки Ма Инцзю посетит некоторые исторические места, в частности, посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, посетит высшие учебные заведения и пообщается со студентами. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.

https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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китай, тайвань, в мире, ма инцзю, пекин