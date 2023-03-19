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В Киеве заявили, что Канада отправила машины для ремонта танков Leopard
В Киеве заявили, что Канада отправила машины для ремонта танков Leopard - РИА Новости, 19.03.2023
В Киеве заявили, что Канада отправила машины для ремонта танков Leopard
Канада отправила Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2, заявили в воскресенье украинские войска. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:35
2023-03-19T12:35
2023-03-19T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
канада
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Канада отправила Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2, заявили в воскресенье украинские войска. В субботу Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в "формате Рамштайн" украинская сторона получит новую военную помощь от стран НАТО и их союзников. "Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3. Они предназначены для обслуживания украинских танков Leopard 2", - говорится в сообщении в телеграм-канале. Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника сообщала, что Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230318/tankisty-1858785958.html
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В Киеве заявили, что Канада отправила машины для ремонта танков Leopard
В Киеве заявили, что Канада отправила машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard