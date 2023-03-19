https://ria.ru/20230319/taksi-1858880927.html

В России на треть выросла средняя выручка водителя такси

В России на треть выросла средняя выручка водителя такси - РИА Новости, 19.03.2023

В России на треть выросла средняя выручка водителя такси

Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T07:05

2023-03-19T07:05

2023-03-19T11:35

россия

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого есть у РИА Новости. "В среднем смена длится около восьми часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — пять тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи. <…> Чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от выручки", — говорится в исследовании. Также за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час. В 2023 году оно в среднем достигло трех. Годом ранее этот показатель был на уровне 2,5 заказа, в 2021 году — 2,6 заказа, в 2020-м — 1,8 заказа, а в 2019-м — 2,9 заказа. Согласно опросу водителей такси, 65% предпочитают ограничиваться восьмичасовой сменой, 13% работают шесть-семь часов в день, 15% — 8-12 часов, 7% придерживаются вахтового метода. В среднем ежемесячный заработок у 45% водителей такси экономкласса составляет около 60 тысяч рублей в месяц, 20% зарабатывают 50-60 тысяч рублей в месяц, 18% — 60-70 тысяч рублей, 13% — свыше 70 тысяч рублей, 4% — менее 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230306/taksi-1856238213.html

https://ria.ru/20230302/taksi-1855263101.html

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россия, экономика