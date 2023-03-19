https://ria.ru/20230319/taksi-1858880927.html
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси - РИА Новости, 19.03.2023
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси
Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T07:05
2023-03-19T07:05
2023-03-19T11:35
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938458_0:24:3083:1758_1920x0_80_0_0_e7e443c038fc775f9d8ef0edfe6794f4.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого есть у РИА Новости. "В среднем смена длится около восьми часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — пять тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи. <…> Чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от выручки", — говорится в исследовании. Также за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час. В 2023 году оно в среднем достигло трех. Годом ранее этот показатель был на уровне 2,5 заказа, в 2021 году — 2,6 заказа, в 2020-м — 1,8 заказа, а в 2019-м — 2,9 заказа. Согласно опросу водителей такси, 65% предпочитают ограничиваться восьмичасовой сменой, 13% работают шесть-семь часов в день, 15% — 8-12 часов, 7% придерживаются вахтового метода. В среднем ежемесячный заработок у 45% водителей такси экономкласса составляет около 60 тысяч рублей в месяц, 20% зарабатывают 50-60 тысяч рублей в месяц, 18% — 60-70 тысяч рублей, 13% — свыше 70 тысяч рублей, 4% — менее 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230306/taksi-1856238213.html
https://ria.ru/20230302/taksi-1855263101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938458_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_2af89a882745bf050159d8056de2b328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси
"ГТК Холдинг": средняя выручка водителя такси в России выросла за год на 33 процента
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого есть у РИА Новости.
"В среднем смена длится около восьми часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — пять тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи. <…> Чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от выручки", — говорится в исследовании.
Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными машинами
Также за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час. В 2023 году оно в среднем достигло трех. Годом ранее этот показатель был на уровне 2,5 заказа, в 2021 году — 2,6 заказа, в 2020-м — 1,8 заказа, а в 2019-м — 2,9 заказа.
«
"Как мы видим из статистики, резкий спад на услуги такси был зафиксирован в "пандемийный" 2020 год, когда в период самоизоляции подавляющее большинство постоянных пользователей услуг такси были ограничены в перемещении. Затем на протяжении двух лет спрос постепенно восстанавливался. Сейчас пиковые значения можно объяснить тем, что выросла популярность "коротких поездок", многие отказываются от личного транспорта в пользу каршеринга и услуг такси", — отмечается в исследовании.
Согласно опросу водителей такси, 65% предпочитают ограничиваться восьмичасовой сменой, 13% работают шесть-семь часов в день, 15% — 8-12 часов, 7% придерживаются вахтового метода. В среднем ежемесячный заработок у 45% водителей такси экономкласса составляет около 60 тысяч рублей в месяц, 20% зарабатывают 50-60 тысяч рублей в месяц, 18% — 60-70 тысяч рублей, 13% — свыше 70 тысяч рублей, 4% — менее 50 тысяч рублей.
СМИ: Минтранс предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов