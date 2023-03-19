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В России на треть выросла средняя выручка водителя такси - РИА Новости, 19.03.2023
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07:05 19.03.2023 (обновлено: 11:35 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/taksi-1858880927.html
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси - РИА Новости, 19.03.2023
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси
Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T07:05
2023-03-19T11:35
россия
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого есть у РИА Новости. "В среднем смена длится около восьми часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — пять тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи. &lt;…&gt; Чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от выручки", — говорится в исследовании. Также за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час. В 2023 году оно в среднем достигло трех. Годом ранее этот показатель был на уровне 2,5 заказа, в 2021 году — 2,6 заказа, в 2020-м — 1,8 заказа, а в 2019-м — 2,9 заказа. Согласно опросу водителей такси, 65% предпочитают ограничиваться восьмичасовой сменой, 13% работают шесть-семь часов в день, 15% — 8-12 часов, 7% придерживаются вахтового метода. В среднем ежемесячный заработок у 45% водителей такси экономкласса составляет около 60 тысяч рублей в месяц, 20% зарабатывают 50-60 тысяч рублей в месяц, 18% — 60-70 тысяч рублей, 13% — свыше 70 тысяч рублей, 4% — менее 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230306/taksi-1856238213.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
В России на треть выросла средняя выручка водителя такси

"ГТК Холдинг": средняя выручка водителя такси в России выросла за год на 33 процента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средняя выручка водителя такси за смену в России выросла за год на 33%, достигнув 5,6 тысячи рублей, при этом чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от этой суммы, говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого есть у РИА Новости.
"В среднем смена длится около восьми часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — пять тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи. <…> Чистый доход таксиста составляет порядка 35-40% от выручки", — говорится в исследовании.
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Также за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час. В 2023 году оно в среднем достигло трех. Годом ранее этот показатель был на уровне 2,5 заказа, в 2021 году — 2,6 заказа, в 2020-м — 1,8 заказа, а в 2019-м — 2,9 заказа.
«

"Как мы видим из статистики, резкий спад на услуги такси был зафиксирован в "пандемийный" 2020 год, когда в период самоизоляции подавляющее большинство постоянных пользователей услуг такси были ограничены в перемещении. Затем на протяжении двух лет спрос постепенно восстанавливался. Сейчас пиковые значения можно объяснить тем, что выросла популярность "коротких поездок", многие отказываются от личного транспорта в пользу каршеринга и услуг такси", — отмечается в исследовании.

Согласно опросу водителей такси, 65% предпочитают ограничиваться восьмичасовой сменой, 13% работают шесть-семь часов в день, 15% — 8-12 часов, 7% придерживаются вахтового метода. В среднем ежемесячный заработок у 45% водителей такси экономкласса составляет около 60 тысяч рублей в месяц, 20% зарабатывают 50-60 тысяч рублей в месяц, 18% — 60-70 тысяч рублей, 13% — свыше 70 тысяч рублей, 4% — менее 50 тысяч рублей.
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