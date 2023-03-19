https://ria.ru/20230319/status-1858919580.html
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы - РИА Новости, 19.03.2023
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы
Главы МИД G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:32
2023-03-19T13:32
2023-03-19T13:32
в мире
япония
сша
корейский полуостров
оон
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_01465da9537ade90ea8fd757f90e4575.jpg
ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. "Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы вновь призываем Северную Корею приступить к значимой дипломатии для денуклеаризации и принять неоднократные предложения к диалогу, выдвигаемые Японией, США и Южной Кореей", - говорится в документе. Главы МИД G7 также выразили сожаление относительно бездействия Совета безопасности ООН на действия КНДР "в связи с препятствованием ряда членов". "Мы призываем всех стран-членов ООН полностью и эффективно исполнять резолюции, а членов СБ ООН – следовать своим обязательствам", - отмечается в заявлении. Министры также отметили свою озабоченность "серьезной гуманитарной ситуацией в Северной Корее" и заявили о своем намерении взаимодействовать со всеми сторонами для установления мира и стабильности на Корейском полуострове и поддержании международного порядка, основанном на букве закона.
https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html
https://ria.ru/20230319/raketa-1858914930.html
япония
сша
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_59779b87fcc4adeddbc58da3db9c59fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, корейский полуостров, оон, g7
В мире, Япония, США, Корейский полуостров, ООН, G7
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы
Главы МИД G7: КНДР никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с ДНЯО