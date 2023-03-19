https://ria.ru/20230319/status-1858919580.html

Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы

Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы - РИА Новости, 19.03.2023

Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы

Главы МИД G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:32

2023-03-19T13:32

2023-03-19T13:32

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корейский полуостров

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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. "Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы вновь призываем Северную Корею приступить к значимой дипломатии для денуклеаризации и принять неоднократные предложения к диалогу, выдвигаемые Японией, США и Южной Кореей", - говорится в документе. Главы МИД G7 также выразили сожаление относительно бездействия Совета безопасности ООН на действия КНДР "в связи с препятствованием ряда членов". "Мы призываем всех стран-членов ООН полностью и эффективно исполнять резолюции, а членов СБ ООН – следовать своим обязательствам", - отмечается в заявлении. Министры также отметили свою озабоченность "серьезной гуманитарной ситуацией в Северной Корее" и заявили о своем намерении взаимодействовать со всеми сторонами для установления мира и стабильности на Корейском полуострове и поддержании международного порядка, основанном на букве закона.

https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html

https://ria.ru/20230319/raketa-1858914930.html

япония

сша

корейский полуостров

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в мире, япония, сша, корейский полуостров, оон, g7