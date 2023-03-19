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Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы - РИА Новости, 19.03.2023
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13:32 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/status-1858919580.html
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы - РИА Новости, 19.03.2023
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы
Главы МИД G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:32
2023-03-19T13:32
в мире
япония
сша
корейский полуостров
оон
g7
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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. "Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы вновь призываем Северную Корею приступить к значимой дипломатии для денуклеаризации и принять неоднократные предложения к диалогу, выдвигаемые Японией, США и Южной Кореей", - говорится в документе. Главы МИД G7 также выразили сожаление относительно бездействия Совета безопасности ООН на действия КНДР "в связи с препятствованием ряда членов". "Мы призываем всех стран-членов ООН полностью и эффективно исполнять резолюции, а членов СБ ООН – следовать своим обязательствам", - отмечается в заявлении. Министры также отметили свою озабоченность "серьезной гуманитарной ситуацией в Северной Корее" и заявили о своем намерении взаимодействовать со всеми сторонами для установления мира и стабильности на Корейском полуострове и поддержании международного порядка, основанном на букве закона.
https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html
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в мире, япония, сша, корейский полуостров, оон, g7
В мире, Япония, США, Корейский полуостров, ООН, G7
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы

Главы МИД G7: КНДР никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с ДНЯО

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении подчеркнули, что Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
"Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы вновь призываем Северную Корею приступить к значимой дипломатии для денуклеаризации и принять неоднократные предложения к диалогу, выдвигаемые Японией, США и Южной Кореей", - говорится в документе.
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Главы МИД G7 также выразили сожаление относительно бездействия Совета безопасности ООН на действия КНДР "в связи с препятствованием ряда членов".
"Мы призываем всех стран-членов ООН полностью и эффективно исполнять резолюции, а членов СБ ООН – следовать своим обязательствам", - отмечается в заявлении.
Министры также отметили свою озабоченность "серьезной гуманитарной ситуацией в Северной Корее" и заявили о своем намерении взаимодействовать со всеми сторонами для установления мира и стабильности на Корейском полуострове и поддержании международного порядка, основанном на букве закона.
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В миреЯпонияСШАКорейский полуостровООНG7
 
 
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