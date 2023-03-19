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Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 19.03.2023 (обновлено: 14:56 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858932220.html
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году - РИА Новости, 19.03.2023
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
В вопросе сроков начала специальной военной операции сослагательное наклонение применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:54
2023-03-19T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
павел зарубин
украина
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. В вопросе сроков начала специальной военной операции сослагательное наклонение применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну сослагательное наклонение здесь применять невозможно!" - сказал президент, отвечая на вопрос, может быть, стоило ещё в 2014 году начать спецоперацию, корреспонденту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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безопасность, владимир путин, павел зарубин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина, Россия
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году

Путин: в вопросе сроков начала спецоперации сослагательное наклонение применять невозможно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. В вопросе сроков начала специальной военной операции сослагательное наклонение применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ну сослагательное наклонение здесь применять невозможно!" - сказал президент, отвечая на вопрос, может быть, стоило ещё в 2014 году начать спецоперацию, корреспонденту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 марта, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинПавел ЗарубинУкраинаРоссия
 
 
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