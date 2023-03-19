https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858932220.html

Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году

Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году - РИА Новости, 19.03.2023

Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году

В вопросе сроков начала специальной военной операции сослагательное наклонение применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:54

2023-03-19T14:54

2023-03-19T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

павел зарубин

украина

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. В вопросе сроков начала специальной военной операции сослагательное наклонение применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну сослагательное наклонение здесь применять невозможно!" - сказал президент, отвечая на вопрос, может быть, стоило ещё в 2014 году начать спецоперацию, корреспонденту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, павел зарубин, украина, россия