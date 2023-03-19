https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858932220.html
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году - РИА Новости, 19.03.2023
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
В вопросе сроков начала специальной военной операции сослагательное наклонение применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:54
2023-03-19T14:54
2023-03-19T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
павел зарубин
украина
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. В вопросе сроков начала специальной военной операции сослагательное наклонение применять невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну сослагательное наклонение здесь применять невозможно!" - сказал президент, отвечая на вопрос, может быть, стоило ещё в 2014 году начать спецоперацию, корреспонденту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, павел зарубин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина, Россия
Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
Путин: в вопросе сроков начала спецоперации сослагательное наклонение применять невозможно