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Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8
Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 19.03.2023
Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:35
2023-03-19T14:35
2023-03-19T19:59
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российскими системами ПВО за сутки было сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.Всего с начала спецоперации было уничтожено 402 украинских военных самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8
Минобороны России: авиация сбила в районе Купянска в Харьковской области вертолет Ми-8 ВСУ