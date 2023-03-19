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Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8

Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 19.03.2023

Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:35

2023-03-19T14:35

2023-03-19T19:59

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российскими системами ПВО за сутки было сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.Всего с начала спецоперации было уничтожено 402 украинских военных самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф