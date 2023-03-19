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Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 19.03.2023 (обновлено: 19:59 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858929561.html
Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8
Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 19.03.2023
Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:35
2023-03-19T19:59
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российскими системами ПВО за сутки было сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.Всего с начала спецоперации было уничтожено 402 украинских военных самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8

Минобороны России: авиация сбила в районе Купянска в Харьковской области вертолет Ми-8 ВСУ

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, российскими системами ПВО за сутки было сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 402 украинских военных самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 марта, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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