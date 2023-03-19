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Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 человек

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 человек - РИА Новости, 19.03.2023

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:32

2023-03-19T14:32

2023-03-19T19:59

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - отметили в Минобороны.

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф