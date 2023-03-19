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Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 человек - РИА Новости, 19.03.2023
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:32
2023-03-19T14:32
2023-03-19T19:59
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - отметили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 140 человек
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 военных