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Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 19.03.2023 (обновлено: 16:30 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858925667.html
Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин
Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2023
Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин
Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, как и другие современные системы, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:14
2023-03-19T16:30
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
гиперзвуковое оружие россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар — РИА Новости. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, как и другие современные системы, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Журналист поинтересовался у главы государства, не было ли смысла начать спецоперацию по защите населения Донбасса уже в 2014 году. Путин ответил, что этот вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем в рамках Крымской весны. Речь шла об обеспечении продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений.Президент подчеркнул, что сейчас, несмотря на ожидания противника, в России ничего не рухнуло, финансовая система функционирует, банки наращивают возможности. Но, по его мнению, очень трудно сказать, что было бы в 2014 году.Применять здесь сослагательное наклонение невозможно, заключил он.Впервые о российском гиперзвуковом оружии Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию. Тогда он рассказал о комплексах "Авангард" и "Кинжал", позже стало известно о разработке крылатой ракеты "Циркон".
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россия, безопасность, владимир путин, гиперзвуковое оружие россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, гиперзвуковое оружие России
Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин

Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но она фактически не применяет его в ходе СВО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты Циркон, на палубе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар — РИА Новости. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, как и другие современные системы, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Журналист поинтересовался у главы государства, не было ли смысла начать спецоперацию по защите населения Донбасса уже в 2014 году. Путин ответил, что этот вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем в рамках Крымской весны. Речь шла об обеспечении продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений.
Президент подчеркнул, что сейчас, несмотря на ожидания противника, в России ничего не рухнуло, финансовая система функционирует, банки наращивают возможности. Но, по его мнению, очень трудно сказать, что было бы в 2014 году.
«

"Ну и наконец — нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития cухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", — сказал Путин.

Применять здесь сослагательное наклонение невозможно, заключил он.
Впервые о российском гиперзвуковом оружии Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию. Тогда он рассказал о комплексах "Авангард" и "Кинжал", позже стало известно о разработке крылатой ракеты "Циркон".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 марта, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путингиперзвуковое оружие России
 
 
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