https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858925667.html

Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин

Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2023

Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, заявил Путин

Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, как и другие современные системы, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:14

2023-03-19T14:14

2023-03-19T16:30

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

гиперзвуковое оружие россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар — РИА Новости. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, как и другие современные системы, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Журналист поинтересовался у главы государства, не было ли смысла начать спецоперацию по защите населения Донбасса уже в 2014 году. Путин ответил, что этот вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем в рамках Крымской весны. Речь шла об обеспечении продовольствием, импортозамещении, укреплении финансовой системы, разработке современных вооружений.Президент подчеркнул, что сейчас, несмотря на ожидания противника, в России ничего не рухнуло, финансовая система функционирует, банки наращивают возможности. Но, по его мнению, очень трудно сказать, что было бы в 2014 году.Применять здесь сослагательное наклонение невозможно, заключил он.Впервые о российском гиперзвуковом оружии Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию. Тогда он рассказал о комплексах "Авангард" и "Кинжал", позже стало известно о разработке крылатой ракеты "Циркон".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, владимир путин, гиперзвуковое оружие россии