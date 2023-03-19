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Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 19.03.2023 (обновлено: 14:28 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858924718.html
Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации
Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации - РИА Новости, 19.03.2023
Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации
Президент России Владимир Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону о РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:04
2023-03-19T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
ростов-на-дону
валерий герасимов
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону о ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил уже в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана", - сказал он журналистам. Песков отметил, что в штабе спецоперации работа ведется круглые сутки.
ростов-на-дону
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
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безопасность, ростов-на-дону, валерий герасимов, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростов-на-Дону, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации

Песков: Путин и Герасимов долго обсуждали ход спецоперации в штабе в Ростове-на-Дону

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону о ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил уже в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что в штабе спецоперации работа ведется круглые сутки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 марта, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостов-на-ДонуВалерий ГерасимовДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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