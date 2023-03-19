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Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации

Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации - РИА Новости, 19.03.2023

Путин обсудил в штабе с Герасимовым ход спецоперации

Президент России Владимир Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону о РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:04

2023-03-19T14:04

2023-03-19T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

ростов-на-дону

валерий герасимов

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону о ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он выслушал доклады по направлениям, которые ежедневно там проходят, и потом еще отдельно достаточно долго с Герасимовым говорил уже в отдельном кабинете. Оценка ситуации была дана", - сказал он журналистам. Песков отметил, что в штабе спецоперации работа ведется круглые сутки.

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

безопасность, ростов-на-дону, валерий герасимов, дмитрий песков, владимир путин