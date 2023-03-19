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Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские войска обстреливали... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:53
2023-03-19T10:53
2023-03-19T10:53
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери - 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых". Украинские войска ежедневно обстреливают города левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов. За минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам левобережья Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестным сёлам с правого берега Днепра было выпущено 42 снаряда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" и миномет под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Ночью в районе села Гончарное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем, потери: 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери - 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых".
Украинские войска ежедневно обстреливают города левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов. За минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам левобережья Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестным сёлам с правого берега Днепра было выпущено 42 снаряда.