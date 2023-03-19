https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858899989.html

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 19.03.2023

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские войска обстреливали... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:53

2023-03-19T10:53

2023-03-19T10:53

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсонская область

херсон

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские войска обстреливали города и сёла левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери - 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых". Украинские войска ежедневно обстреливают города левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов. За минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам левобережья Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и окрестным сёлам с правого берега Днепра было выпущено 42 снаряда.

херсонская область

херсон

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф