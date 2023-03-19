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На Купянском направлении сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ
На Купянском направлении сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ - РИА Новости, 19.03.2023
На Купянском направлении сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ
На Купянском направлении российские войска сорвали попытки украинской армии провести разведку боем и перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:55
2023-03-19T09:55
2023-03-19T10:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Купянском направлении российские войска сорвали попытки украинской армии провести разведку боем и перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский."В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населенного пункта Першетравнево", — сказал он.Кроме того, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" и орудий "Гиацинт" уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки артиллеристы группировки "Запад" уничтожили около 60 бойцов ВСУ и три автомобиля.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Купянском направлении сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ
Российские военные сорвали две попытки перебросить резервы ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Купянском направлении российские войска сорвали попытки украинской армии провести разведку боем и перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населенного пункта Першетравнево", — сказал он.
Кроме того, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" и орудий "Гиацинт" уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.
Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки артиллеристы группировки "Запад" уничтожили около 60 бойцов ВСУ
и три автомобиля.