https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858893237.html

На Купянском направлении сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ

На Купянском направлении сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ - РИА Новости, 19.03.2023

На Купянском направлении сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ

На Купянском направлении российские войска сорвали попытки украинской армии провести разведку боем и перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:55

2023-03-19T09:55

2023-03-19T10:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857463703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3cc5a8f9bb8d5ac7e6de24b27276577.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На Купянском направлении российские войска сорвали попытки украинской армии провести разведку боем и перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский."В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населенного пункта Першетравнево", — сказал он.Кроме того, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" и орудий "Гиацинт" уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении украинские войска ежедневно теряют по несколько десятков человек. Так, за предыдущие сутки артиллеристы группировки "Запад" уничтожили около 60 бойцов ВСУ и три автомобиля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф