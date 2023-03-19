https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:48
2023-03-19T15:48
2023-03-19T15:48
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение противнику на Донецком, Краснолиманском, Купянском, Запорожском, Херсонском и Южнодонецком направлениях. Ликвидированы 92 артиллерийских расчета, 114 районов скопления живой силы и техники, два ангара с вооружением. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, семь беспилотников, девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1069 реактивных систем залпового огня, 8338 танков и других бронемашин, 4388 орудий полевой артиллерии и 9011 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 марта 2023 года
За минувшие сутки российские войска нанесли поражение противнику на Донецком, Краснолиманском, Купянском, Запорожском, Херсонском и Южнодонецком направлениях. Ликвидированы 92 артиллерийских расчета, 114 районов скопления живой силы и техники, два ангара с вооружением. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, семь беспилотников, девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1069 реактивных систем залпового огня, 8338 танков и других бронемашин, 4388 орудий полевой артиллерии и 9011 единиц автомобильной техники.