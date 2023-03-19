https://ria.ru/20230319/soveschanie-1858879227.html

Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове

Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове - РИА Новости, 19.03.2023

Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T06:22

2023-03-19T06:22

2023-03-19T06:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростов-на-дону

владимир путин

валерий герасимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840957280_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_66e9d6018d9567e21f2fdaf4c83b2b5d.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля. "Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - сказали в Кремле.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858878587.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ростов-на-дону, владимир путин, валерий герасимов