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Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове - РИА Новости, 19.03.2023
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:22
2023-03-19T06:22
2023-03-19T06:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростов-на-дону
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля. "Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - сказали в Кремле.
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безопасность, россия, ростов-на-дону, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове