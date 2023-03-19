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Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/soveschanie-1858879227.html
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове - РИА Новости, 19.03.2023
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:22
2023-03-19T06:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростов-на-дону
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля. "Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - сказали в Кремле.
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безопасность, россия, ростов-на-дону, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - сказали в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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