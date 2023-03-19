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"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram* - РИА Новости, 19.03.2023
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20:08 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/sotsseti-1858974390.html
"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram*
"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram* - РИА Новости, 19.03.2023
"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram*
Партия "Коммунисты России" обратилась в министерство культуры РФ с призывом инициировать запрет на использование российскими артистами социальной сети... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T20:08
2023-03-19T20:08
россия
ольга любимова
коммунисты россии
общество
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в министерство культуры РФ с призывом инициировать запрет на использование российскими артистами социальной сети Instagram* для общения со зрителями, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Призываем министерство культуры РФ инициировать запрет для всех отечественных исполнителей , артистов эстрады, использования экстремистской сети Instagram* для общения со зрителями", - сказал Малинкович. По его словам, в противном случае исполнитель "должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России". "Мы направили обращение Ольге Любимовой и ждем немедленной реакции", - подчеркнул Малинкович.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, ольга любимова, коммунисты россии, общество
Россия, Ольга Любимова, Коммунисты России, Общество
"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram*

"Коммунисты России" призвали Минкультуры запретить артистам использовать Instagram

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчина держит в руке телефон
Мужчина держит в руке телефон - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в министерство культуры РФ с призывом инициировать запрет на использование российскими артистами социальной сети Instagram* для общения со зрителями, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
"Призываем министерство культуры РФ инициировать запрет для всех отечественных исполнителей , артистов эстрады, использования экстремистской сети Instagram* для общения со зрителями", - сказал Малинкович.
По его словам, в противном случае исполнитель "должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России".
"Мы направили обращение Ольге Любимовой и ждем немедленной реакции", - подчеркнул Малинкович.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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