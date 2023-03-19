https://ria.ru/20230319/sotsseti-1858974390.html

"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram*

"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram* - РИА Новости, 19.03.2023

"Коммунисты России" призвали запретить артистам использовать Instagram*

Партия "Коммунисты России" обратилась в министерство культуры РФ с призывом инициировать запрет на использование российскими артистами социальной сети... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T20:08

2023-03-19T20:08

2023-03-19T20:08

россия

ольга любимова

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в министерство культуры РФ с призывом инициировать запрет на использование российскими артистами социальной сети Instagram* для общения со зрителями, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Призываем министерство культуры РФ инициировать запрет для всех отечественных исполнителей , артистов эстрады, использования экстремистской сети Instagram* для общения со зрителями", - сказал Малинкович. По его словам, в противном случае исполнитель "должен подвергнуться соответствующим санкциям и лишиться любых площадок в России". "Мы направили обращение Ольге Любимовой и ждем немедленной реакции", - подчеркнул Малинкович.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230316/lerchek-1858422584.html

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россия, ольга любимова, коммунисты россии, общество