https://ria.ru/20230319/soros-1858875493.html
Трамп обвинил Сороса в финансировании окружной прокуратуры
Трамп обвинил Сороса в финансировании окружной прокуратуры - РИА Новости, 19.03.2023
Трамп обвинил Сороса в финансировании окружной прокуратуры
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что главу окружной прокуратуры Манхэттена финансирует американский миллиардер Джордж Сорос. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:44
2023-03-19T04:44
2023-03-19T04:44
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что главу окружной прокуратуры Манхэттена финансирует американский миллиардер Джордж Сорос. В своей социальной сети Truth Social Трамп заглавными буквами написал, что глава "коррумпированной и крайне политизированной окружной прокуратуры" Манхэттена финансируется Джорджом Соросом. Трамп заявил, что ожидает задержания во вторник и призвал своих сторонников выйти на протесты. Телеканал NBC сообщил ранее, что бывшему президенту могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс. Сорос - американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" . В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
https://ria.ru/20230319/razzhiganie-1858873133.html
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в мире, манхэттен, сша, нью-йорк (город), джордж сорос, дональд трамп, nbc
В мире, Манхэттен, США, Нью-Йорк (город), Джордж Сорос, Дональд Трамп, NBC
Трамп обвинил Сороса в финансировании окружной прокуратуры
Трамп: коррумпированную окружную прокуратуру Манхэттена финансирует миллиардер Сорос